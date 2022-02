H Χρυσή Ολυμπιονίκης του 1976 και διάσημη τηλεπερσόνα επιστρέφει στον κόσμο των αγώνων του αυτοκινήτου!

Και εγένετο Jenner Racing! Ο λόγος για τη νέα ομάδα του W Series, η οποία «πατάει γκάζι» από τη σεζόν του 2022 που ξεκινά σε δύο μήνες και ανήκει στη Κέιτλιν Τζένερ!

Την πολυσυζητημένη Χρυσή Ολυμπιονίκη του 1976 στο Δέκαθλο, που από το 2007 επέστρεψε στη δημοσιότητα μέσω του τηλεοπτικού reality «Keeping Up with the Kardashians» και το 2017, προκάλεσε αίσθηση όταν προχώρησε σε αλλαγή φύλου.





Η 72χρονη μπαίνει στην πίστα του θεσμού όπου συμμετέχουν μόνο γυναίκες οδηγοί και θα έχει τη δική της ομάδα, με σύνθεση που θα γνωστοποιηθεί σύντομα! Μάλιστα, δεν θα είναι απλά ιδιοκτήτρια αλλά θα έχει ενεργή εμπλοκή στη Jenner Racing, επιβλέποντας τις καθημερινές λειτουργίες της ομάδας, επιλέγοντας τη σύνθεσή της, αναζητώντας τους χορηγούς και ταξιδεύοντας στους περισσότερους προορισμούς όπου θα έχουμε αγώνες του W Series.

Μία καριέρα σαν (σύντομο) παραμύθι

Μετά από ένα τραυματισμό στο γόνατο, η -τότε ως Μπρους- Τζένερ άφησε το κολεγιακό football και στράφηκε στο δέκαθλο, όπου μέσα σε έξι χρόνια εξελίχθηκε σε κορυφαία αθλήτρια. Δεν ήταν μόνο το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 που έλαβαν χώρα στο Μοντρεάλ του Καναδά. Σημείωσε τρία συνεχόμενα παγκόσμια ρεκόρ και κέρδισε τους χαρακτηρισμούς «Αμερικανός ήρωας» και «Καλύτερος Αθλητής του Κόσμου».

Σε εκείνο το σημείο, ουσιαστικά άφησε τον αθλητισμό, επιδιώκοντας να εξαργυρώσει τη φήμη της. Γύρισε διαφημιστικά και εξελίχθηκε σε ηθοποιό με αρκετές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Την κέρδισαν οι πίστες

Η συμμετοχή σε έναν αγώνα διασημοτήτων στο περιθώριο του Grand Prix του Long Beach το 1979, ξύπνησε μέσα της την επιθυμία να εμπλακεί στους αγώνες. Ανέκαθεν αγαπούσε το αυτοκίνητο και την ταχύτητα και η νίκη σε εκείνο τον αγώνα 10 γύρων, αποτέλεσε μόνο την αρχή.

Ένα χρόνο μετά, είχε εξελιχθεί σε επαγγελματία οδηγό αγώνων! Έτρεξε στον 24ωρο αγώνα της Daytona με την ομάδα του Τζιμ Μπάσμπι και για μία εξαετία, αγωνιζόταν στο IMSA Camel GT Championship ως εργοστασιακή οδηγός της Ford και της Jack Roush, μετρώντας 57 εκκινήσεις.

Και δεν ήταν εκεί απλά για τη συμμετοχή. Παραλίγο να νικήσει στον 24ωρο αγώνα της Daytona όπου τελικά αρκέστηκε στη δεύτερη θέση αλλά πανηγύρισε τη νίκη στον 12ωρο αγώνα του Sebring το 1986. Μία σεζόν όπου έκλεισε τη σεζόν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η ζωή με τις Καρντάσιαν

Παρότι διάσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγινε παγκοσμίως γνωστή από το reality του E! με τίτλο «Keeping up with the Kardashians», που είχε ως επίκεντρο τη θετή της κόρη Κιμ και τα αδέρφια της. Συνολικά συμμετείχε σε 160 επεισόδια!

Το 2015 προχώρησε σε αλλαγή ταυτότητας και δύο χρόνια μετά και σε αλλαγή φύλου. Θεωρείται η πιο διάσημη transgender στον κόσμο και έκτοτε δίνει μάχες και την κοινότητα ΛΟΑΤ+.





Τι λέει η Κέιτλιν

Για τη Τζένερ, η σπίθα που άναψε το φυτίλι ήταν στο φινάλε της σεζόν του 2021, όταν παρακολούθησε από κοντά τον «τελικό» στο Circuit of the Americas. Εκεί όπου η Τζέιμι Τσάντγουικ σάρωσε και κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της.

«Ως οπαδός του θεμιτού ανταγωνισμού, λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου και υποστηρικτής όλων των γυναικών στον αθλητισμό, από τη βάση ως την ελίτ, το W Series είναι ιδανικό για μένα και αποτελεί ένα μείγμα, διαφορετικών πτυχών της καριέρας μου. Είναι ένα πρωτάθλημα αφιερωμένο στο να εμπνέει νεαρά κορίτσια και να δίνει στις γυναίκες την ευκαιρία να επιτύχουν σε ρόλους κλειδιά σε μία μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενη βιομηχανία. Το W Series αλλάζει το πρόσωπο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καθώς ο θεσμός συνεχίζει την ταχεία επέκτασή του με ένα πραγματικά διεθνές grid οδηγών κι αγώνων, είναι η κατάλληλη στιγμή να λάβω μέρος. Το W Series είχε το 2021 προβολή σε περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο θεατές και θα βγω στην αγορά ώστε να εξασφαλίσω χορηγούς που να ευθυγραμμίζονται με την κοινή αποστολή μου με το W Series», είπε η Τζένερ.

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Το W Series «τρέχει» μαζί με τη Formula 1

Από το 2021, το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν μόνο εκπρόσωποι του όμορφου φύλου, αποτελεί υποστηρικτικό θεσμό της Formula 1. Διεξάγεται δηλαδή τα ίδια Σαββατοκύριακα και στις ίδιες πίστες με τους αγώνες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για το 2022, το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ γύρους, ξεκινώντας από το Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και με φινάλε στην Πόλη του Μεξικού. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

#1, 6-8 Μαΐου, Μαϊάμι, ΗΠΑ

#2, 20-22 Μαΐου, Καταλούνια, Ισπανία

#3, 1-3 Ιουλίου, Σίλβερστον, Αγγλία

#4, 22-24 Ιουλίου, Λε Καστελέ, Γαλλία

#5, 29-31 Ιουλίου, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

#6, 7-9 Οκτωβρίου, Σουζούκα, Ιαπωνία

#7, 21-23 Οκτωβρίου, Όστιν, ΗΠΑ

#8, 28-30 Οκτωβρίου, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό





Φωτογραφίες: W Series