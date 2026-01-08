H πρώτη εμφάνιση του μονοθεσίου νέας γενιάς της Formula 1 σε πίστα έχει προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή 9/1 και θα γίνει από την Audi.

Έτοιμη να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της εμφανίζεται η Audi. Η γερμανική ομάδα της Formula 1, την οποία γνωρίζαμε ως Sauber έως το 2025 αναμένεται να γίνει η πρώτη που θα βάλει το μονοθέσιό της σε πίστα πριν από τις χειμερινές δοκιμές.

Ύστερα από πολυετή προετοιμασία και τεχνική εξέλιξη, ο γερμανικός κολοσσός βρίσκεται πλέον λίγες εβδομάδες πριν από το επίσημο ντεμπούτο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχοντας ολοκληρώσει την πλήρη εξαγορά της Sauber και θέτοντας τις βάσεις για μια εργοστασιακή παρουσία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Welcoming the Audi Revolut F1 Team to the grid this year! 👊👀#F1 pic.twitter.com/XZbPSH73Ie — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

Ένα ιστορικό shakedown

Η Formula 1 έχει προγραμματίσει πενθήμερο κλειστό τεστ στη Βαρκελώνη, με εκκίνηση στις 26 Ιανουαρίου, ωστόσο η Audi σκοπεύει να βγάλει το μονοθέσιό της στην πίστα νωρίτερα, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο paddock.

Σύμφωνα με το RacingNews365 και το AMuS, ο γερμανικός κατασκευαστής θα αξιοποιήσει μία από τις δύο επιτρεπόμενες filming days που προβλέπονται από τους κανονισμούς και θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικό shakedown την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στο Circuit de Catalunya στη Βαρκελώνη. Όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, οι ομάδες στις ημέρες κινηματογράφησης πρέπει να καλύψουν έως 200 χιλιόμετρα. Επιπλέον υπάρχει αυστηρή χρήση ειδικών ελαστικών, ωστόσο για τις ομάδες απώτερος στόχος είναι η κρίσιμη συλλογή δεδομένων για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Επίσημη παρουσίαση στο Βερολίνο

Η Audi αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το μονοθέσιο της Formula 1 2026 στις 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο της Γερμανίας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση για τη Βαρκελώνη και την έναρξη των επίσημων χειμερινών δοκιμών.

Με την εργοστασιακή της είσοδο στη Formula 1, η Audi στοχεύει να θέσει τις βάσεις για ένα φιλόδοξο και τεχνολογικά προηγμένο πρότζεκτ στη νέα εποχή του σπορ, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα προθέσεων στους ανταγωνιστές της.

