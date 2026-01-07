Η ιαπωνική ομάδα παρουσίασε το Le Mans Hypercar για τη σεζόν του 2026, όπως επίσης και μια νέα ταυτότητα που θα τη συνοδεύει στους αγώνες αντοχής.

Η Toyota παρουσίασε την ανανεωμένη εμφάνιση, το χρωματιμό και τη μετονομασία του Hypercar της για τη σεζόν 2026 του WEC κεντρίζοντας τα βλέμματα. Πρόκειται για μία κίνηση η οποία γίνεται στο πλαίσιο μιας εκτενούς αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής μονάδας έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της μάρκας.

Η θυγατρική που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως Toyota Gazoo Racing Europe GmbH μετονομάζεται σε Toyota Racing GmbH, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη στρατηγική της επένδυσης στους αγώνες αντοχής και στην εξέλιξη της μάρκας.

Νέο όνομα για το Hypercar

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, το Hypercar που μέχρι τώρα ήταν γνωστό ως GR010 Hybrid θα αγωνιστεί το 2026 με την ονομασία TR010 Hybrid, ενώ το όνομα της ομάδας θα είναι Toyota Racing. Πρόκειται για ένα όνομα που είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά το 2015.

Η συγκεκριμένη πρακτική διαχωρίζει την πρώτη γενιά GR010 από τη σημαντικά ανανεωμένη έκδοση που θα κάνει το ντεμπούτο της τον Μάρτιο στο Κατάρ, καθιστώντας τη Toyota τον πρώτο κατασκευαστή στην κατηγορία LMH/LMDh που συμμετέχει με δύο διαφορετικά μοντέλα.

Η Toyota αποκάλυψε επίσης τη νέα εμφάνιση του TR010, το οποίο έχει κόκκινο χρώμα, επιστρέφοντας σε χρωματική ταυτότητα που είχε να χρησιμοποιήσει από το 2017. Η νέα εμφάνιση παραπέμπει, χωρίς να ταυτίζεται πλήρως, στο ένα-off κόκκινο livery που είχε χρησιμοποιηθεί από το #7 GR010-Hybrid στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2025. Ωστόσο παραπέμπει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο χρωματικό σχεδιασμό του θρυλικού TS010 του 1998.

Η Toyota και η ιστορία της στο WEC

Η Toyota είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα του WEC από τότε που εντάχθηκε στην κορυφαία κατηγορία αντοχής το 2012. Από το ντεμπούτο της με το υβριδικό πρωτότυπο TS030 HYBRID, η ιαπωνική ομάδα εξελίχθηκε σταδιακά σε πρωταγωνιστή της κατηγορίας Hypercar. Στις πρώτες δεκαετίες της συμμετοχής της, κέρδισε πολλούς από τους κορυφαίους αγώνες αντοχής και επικράτησε στις 24 Ώρες Λε Μαν, με πέντε συνεχόμενες νίκες από το 2018 έως το 2022.

Το 2024 ήταν μία από τις πιο υποτονικές σεζόν της στο WEC κερδίζοντας μόλις έναν αγώνα, αυτόν στο Μπαχρέιν. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ferrari.