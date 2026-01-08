Η Citroën θα δώσει το «παρών» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026 και θα παρουσιάσει το όραμά της για το μέλλον μέσα από ένα νέο πρωτότυπο μοντέλο.

Η Citroën αποκαλύπτει το όραμά της για το μέλλον της αυτοκίνησης στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026, παρουσιάζοντας ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας: δημιουργικότητα, καινοτομία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτοτύπου Citroën ELO, ενός 100% ηλεκτρικού concept που λειτουργεί ως «εργαστήριο ιδεών» για τη μελλοντική αστική μετακίνηση.

Citroën ELO: Το ηλεκτρικό concept που επαναπροσδιορίζει την αστική κινητικότητα

Το Citroën ELO αποτελεί τη σχεδιαστική και τεχνολογική πρόταση της μάρκας για τη μετακίνηση του αύριο. Με μήκος 4,10 μέτρα και πλήρως αρθρωτή ηλεκτρική αρχιτεκτονική, μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι επιβάτες, προσφέροντας διαμορφώσεις για μετακίνηση, εργασία, χαλάρωση και διαμονή.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με ανθεκτικά και καινοτόμα υλικά σε συνεργασία με τη Goodyear και τη Decathlon, ενώ η κεντρική θέση οδήγησης και το παρμπρίζ 180° προσφέρουν πρωτοφανή ορατότητα και εργονομία. Το ELO λειτουργεί ως «κινητός χώρος ζωής», προσαρμοσμένος στις σύγχρονες ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Νέο Citroën C5 Aircross: Η ναυαρχίδα της μάρκας αλλάζει κατηγορία

Η Citroën παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το νέο C5 Aircross, το οποίο επανατοποθετείται δυναμικά στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV. Με εξελιγμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό, κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση PHC, τα καθίσματα Advanced Comfort και ένα πλήρως ψηφιοποιημένο cockpit, προσφέρει κορυφαία εμπειρία ταξιδιού.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει υβριδικές, plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με αυτονομία έως 520 χιλιόμετρα.

Citroën Ami Dark Side: Η πιο τολμηρή εκδοχή του ηλεκτρικού city icon

Το Citroën Ami, πρωτοπόρος της ηλεκτρικής μικροκινητικότητας, παρουσιάζεται στη νέα έκδοση Dark Side με ματ μαύρο φινίρισμα και επαναστατική αισθητική. Το μοντέλο παραμένει 100% ηλεκτρικό, προσιτό από την ηλικία των 16 ετών και έχει ήδη προσελκύσει σχεδόν 85.000 χρήστες παγκοσμίως.

Formula E: Η Citroën ανοίγει νέο αγωνιστικό κεφάλαιο

Σημαντική είναι και η αγωνιστική διάσταση της παρουσίας της Citroën, με την έκθεση μονοθεσίου Formula E που σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Η νέα αυτή αγωνιστική εποχή ξεκίνησε δυναμικά με βάθρο στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Σάο Πάολο.