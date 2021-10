W Series: Πρωταθλήτρια ξανά η Τσάντγουικ (vids)

Η Βρετανίδα κέρδισε και τον τελευταίο αγώνα της σεζόν και υπερασπίστηκε επιτυχώς τον τίτλο της.

Ονειρικό αποδείχθηκε το φινάλε της σεζόν για τη Τζέιμι Τσάντγουικ, που πανηγύρισε δύο νίκες στο Circuit of the Americas και αυτές της εξασφάλισαν τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο W Series – το πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν μόνο εκπρόσωποι του όμορφου φύλου και που διεξάγεται παράλληλα με τα Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1!

H Βρετανίδα είχε τονίσει σε αποκλειστική της συνέντευξη στο Gazzetta πως η γνώση των μυστικών της πίστας του Όστιν μέσω της δουλειάς στον προσομοιωτή ως οδηγός εξέλιξης της Williams F1 θα τη βοηθούσε σημαντικά. Κι έτσι έγινε. Κλειδί ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές που την έφεραν στην πρώτη σειρά του grid του αγώνα του Σαββάτου τον οποίο και κέρδισε, αλλά και στην pole position του αγώνα της Κυριακής. Τον κέρδισε κι αυτόν!





Η 23χρονη έκανε εξαιρετική εκκίνηση, άνοιξε διαφορά και στη συνέχεια απλά διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και απέφυγε τις κακοτοπιές. Έτσι, είδε πρώτη την καρό σημαία για τέταρτη φορά σε οκτώ αγώνες και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της!

«Είναι ένα φοβερό φινάλε στη σεζόν και το συναίσθημα είναι υπέροχο. Τι νίκη. Η υπεράσπιση του τίτλου σημαίνει τόσα πολλά για μένα», είπε μεταξύ άλλων η Τσάντγουικ που δέχθηκε άμεσα και τα συγχαρητήρια των μελών της Williams, με τους Τζορτζ Ράσελ και Νικολά Λατιφί να σπεύδουν στο σημείο του θριάμβου.



Game recognises game 🤗@GeorgeRussell63 on the scene to congratulate his @WilliamsRacing stablemate @JamieChadwick after sealing the title! #F1 #WSeries pic.twitter.com/DZRYL7bdWa