Με εξαιρετικό τρόπο εξελίχθηκε η Stage 4 για την Toyota, καθώς πήρε την πρωτοπορία στο Ντακάρ και μάλιστα με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η Toyota επέστρεψε εμφατικά στο προσκήνιο του Ράλλυ Ντακάρ 2026 στο Stage 4, με τον Χενκ Λάτεγκαν να κυριαρχεί απόλυτα στο πρώτο σκέλος της μαραθώνιας δοκιμασίας και να περνά στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Την ίδια ώρα η Ford που πήρε την πρωτοπορία την Τρίτη έχασε σημαντικό έδαφος.

Ο εργοστασιακός οδηγός της Toyota πραγματοποίησε έναν αγώνα υψηλής ακρίβειας στα 417 χιλιόμετρα γύρω από την Al-Ula, πετυχαίνοντας νίκη με διαφορά 7 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, τη μεγαλύτερη φετινή στο Ντακάρ, σε μια ημέρα όπου ο ανταγωνισμός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του.

A technical and unusual section on this Stage 4 💥

Watchwords: take it slow and maneuver 🫡



📸 A.S.O. | C. Lopez#W2RC #FIA #Dakar2026 pic.twitter.com/kZHzj4irle — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) January 7, 2026

Από την απογοήτευση στην απόλυτη κυριαρχία

Σε έναν αγώνα όπου η απόδοση της Toyota έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα, ο Λάτεγκαν απάντησε άμεσα στην απογοήτευση της Τρίτης. Αν και ξεκίνησε την ειδική πίσω από τον Σεμπαστιάν Λεμπ, πέρασε επικεφαλής ήδη στο δεύτερο waypoint, χτίζοντας προβάδισμα 46 δευτερολέπτων έναντι του Νασέρ Αλ-Ατίγια.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαφορά αυξανόταν σταθερά, με τον Νοτιοαφρικανό να προσπερνά συνολικά 11 αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της ειδικής και να ολοκληρώνει τη διαδρομή με απόλυτο έλεγχο.

Ο Αλ-Ατίγια έσωσε την παρτίδα για την Dacia

Ο πεντάκις νικητής του Ράλλυ Ντακάρ, Νασέρ Αλ-Ατίγια, δεν κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά στα τελευταία χιλιόμετρα και αρκέστηκε στη δεύτερη θέση με τη Dacia, ενώ ακολούθησαν οι Μάρεκ και Έρικ Γκοτσάλ στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, με ιδιωτικά Toyota Hilux.

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ ολοκλήρωσε μια σταθερή ημέρα για τη Dacia στην πέμπτη θέση, ωστόσο έχασε σχεδόν 18 λεπτά από τον Λάτεγκαν, σε μία ειδική όπου ο ρυθμός του Νοτιοαφρικανού αποδείχθηκε απλησίαστος.

Στις υπόλοιπες θέσεις της 10άδας βρέθηκαν οι εργοστασιακές Toyota των Τόμπι Πράις και Σαούντ Βαριάβα, ο Ματιέ Σεραντόρι με το Century CR7, καθώς και ο Σεθ Κιντέρο, φέρνοντας συνολικά επτά Toyota μέσα στη δεκάδα.

Πτώση για τη Ford, δραματική ημέρα για Guthrie

Όπως και στη 2η ειδική, η άνοδος της Toyota συνοδεύτηκε από αισθητή πτώση της Ford. Ο καλύτερος εκπρόσωπος της ήταν ο Ματίας Έκστρεμ στην 11η θέση, χάνοντας πάνω από 26 λεπτά, με τους Κάρλος Σάινθ Sr και Νανί Ρομά να ακολουθούν εκτός δεκάδας. Η πιο δύσκολη ημέρα, ωστόσο, ανήκε στον Μιτς Γκάθρι, ο οποίος έχασε 43 λεπτά, μόλις μία ημέρα μετά την πρώτη του νίκη σε ειδική. Η επίδοση αυτή τον έριξε από την κορυφή της γενικής κατάταξης στη 13η θέση μέσα σε 24 ώρες.

Η 4η ειδική σημαδεύτηκε και από την εγκατάλειψη του περσινού νικητή Γιαζίντ Αλ-ΡατζίRajhi, μετά από αλλεπάλληλα κλαταρίσματα και ενώ συνέχιζε να αντιμετωπίζει προβλήματα αποκατάστασης από τραυματισμούς του 2025.

Η νέα κατάταξη του Ράλλυ Ντακάρ 2026

Μετά τα αποτελέσματα της ημέρας, ο Λάτεγκαν προηγείται πλέον στη γενική κατάταξη με διαφορά 3 λεπτών και 55 δευτερολέπτων από τον Αλ-Ατίγια, με τους Έσκτρεμ και Σάινθ να ακολουθούν για τη Ford.

Η συνέχεια του αγώνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς λόγω των κανονισμών της μαραθώνιας ειδικής, τα πληρώματα δεν θα λάβουν καμία εξωτερική βοήθεια πριν την εκκίνηση της 5ης ειδικής από την Al-Ula προς τη Hail.

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Χρόνος / Διαφορά 1 Χενκ Λάτεγκαν Toyota 16:29:15 2 Νασέρ Αλ-Ατίγια Dacia +3:55 3 Ματίας Έκστρεμ Ford +13:00 4 Κάρλος Σάινθ Sr Ford +15:53 5 Ματιέ Σεραδόρι Century +16:53 6 Σάουντ Βαριάβα Toyota +18:19 7 Νανί Ρόμα Ford +18:36 8 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +19:57 9 Έρικ Γκότζαλ Toyota +21:22 10 Κριστίνα Γκουτιέρεζ Dacia +25:18

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στις μοτοσικλέτες, ο Τόσα Σαρέινα με Honda επικράτησε και στο Stage 4 του φετινού Ράλλυ Ντακάρ. Ο χρόνος του ήταν 4 ώρες 31 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα ξεπερνώντας έτσι τον Ρίκι Μπράμπεκ και τον Σκάιλερ Χόουζ, οι οποίοι έχουν επίσης μοτοσικλέτες της ιαπωνικής μάρκας.

Στη γενική κατάταξη η Honda βρίσκεται στις θέσεις 1 και 2 με τους Σαρέινα και Μπράμπετς να έχουν ίδιο χρόνο. Τρίτος, 1 λεπτό και 24 δλ μακριά είναι ο Ντάνιελ Σάντερς της KTM.

