Στη βρετανική ομάδα της Formula 1 οι τεχνικές συμβουλές που δίνουν οι δύο οδηγοί βοηθούν ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τη νέα σεζόν.

Η Aston Martin θεωρεί ότι διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα οδηγικά δίδυμα της Formula 1, καθώς προετοιμάζεται για τη μεγάλη τεχνική αλλαγή του πρωταθλήματος το 2026. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ προσφέρουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη των μελλοντικών μονοθεσίων της ομάδας.

Ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής της Aston Martin, Ενρίκο Καρντίλε, εξήγησε πώς οι δύο οδηγοί συμμετέχουν στη διαδικασία εξέλιξης του μονοθεσίου με εντελώς διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας όμως κοινή κατεύθυνση στο τεχνικό τμήμα.

Το… κοφτερό feedback του Στρολ

Μιλώντας για τους οδηγούς του, ο Καρντίλε ξεκαθάρισε πως ο Λανς Στρολ εκφράζει την άποψή του με λιγότερα λόγια σε σχέση με τον Φερνάντο Αλόνσο στο τεχνικό feedback, αλλά με εξαιρετικά στοχευμένο τρόπο. Ο Καναδός, που ετοιμάζεται για τη 10η σεζόν του στη Formula 1, χαρακτηρίζεται από τον Καρντίλε ως «ιδιαίτερα ταλαντούχος».

«Μιλά λιγότερο από τον Φερνάντο, αλλά ίσως είναι ακόμη πιο κοφτερός και ουσιαστικός σε αυτά που λέει. Το θετικό για εμάς είναι ότι οι απόψεις τους είναι ευθυγραμμισμένες. Αυτό απλοποιεί τη δουλειά μας, γιατί λαμβάνουμε σχόλια προς την ίδια κατεύθυνση».

Η εμπειρία του Αλόνσο ως τεχνικό εργαλείο

Ο Φερνάντο Αλόνσο, ο πιο έμπειρος οδηγός του grid, αξιοποιεί τη μακρά του πορεία στη Formula 1 όταν αξιολογεί τη συμπεριφορά ενός μονοθεσίου. Σύμφωνα με τον Καρντίλε, ο Ισπανός δεν διστάζει να συγκρίνει την αίσθηση του αυτοκινήτου με προηγούμενες γενιές.

«Ναι, ανατρέχει στο παρελθόν. Όταν πρόκειται για αυτοκίνητα της ίδιας γενιάς, μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μπορεί να μας πει: "Σε εκείνη τη στροφή, με εκείνο το μονοθέσιο, η αίσθηση ήταν καλύτερη". Μετά είναι στο χέρι μας να καταλάβουμε ποιο χαρακτηριστικό του άρεσε περισσότερο».

