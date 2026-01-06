Μεγάλες αλλαγές επεφύλασσε η Stage 3 του φετινού Ράλλυ Ντακάρ, με τη Ford να περνά στην αντεπίθεση, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε ο Σεμπαστιάν Λεμπ.

Η τρίτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ 2026 έφερε τα πάνω κάτω στη γενική κατάταξη, με τη Ford να επιβάλλει απόλυτα τον ρυθμό της και τον Μιτς Γκάθρι να περνά στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα των βασικών φαβορί.

Ο Αμερικανός οδήγησε σε 1-2 της Ford στο απαιτητικό σκέλος των 421 χιλιομέτρων γύρω από την Al-Ula, αποσπώντας την πρωτοπορία της γενικής κατάταξης από τον Νάσερ Αλ-Ατίγια (Dacia). Η εικόνα της ημέρας αποτέλεσε πλήρη αντίθεση με τη Δευτέρα, όταν κανένα Ford δεν είχε καταφέρει να μπει στη δεκάδα.

Επίθεση και νίκη στο Stage 3

Ο Ματίας Έκστρεμ έθεσε από νωρίς τον πήχη ψηλά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τη Ford, χάνοντας προσωρινά την πρωτοπορία μόνο στο τέταρτο waypoint από τον Νανί Ρομά. Ο Γκάθρι, αντίθετα, ξεκίνησε συγκρατημένα, εκτός δεκάδας και σχεδόν δύο λεπτά πίσω.

Η εικόνα άλλαξε μετά τα μισά της ειδικής: ο Γκάθρι έκλεισε τη διαφορά στα 16 δευτερόλεπτα και στα 303 χιλιόμετρα πέρασε επικεφαλής. Στα τελευταία 100 χιλιόμετρα, ο Έκστρεμ έχασε πάνω από επτά λεπτά, επιτρέποντας στον Γκάθρι να «καθαρίσει» τη νίκη με διαφορά 2 λεπτών και 27 δευτερολέπτων, την πρώτη του στην κατηγορία Ultimate.

Η ανακατάταξη των τελευταίων χιλιομέτρων έφερε τον Μάρτιν Πρόκοπ δεύτερο με το ιδιωτικό Ford Raptor, ολοκληρώνοντας το 1-2 για το αμερικανικό στρατόπεδο.

Δύσκολη ημέρα για Toyota και Dacia

Η Toyota, μετά το εντυπωσιακό 1-2-3-4-5 του Stage 2, εμφάνισε έντονη αστάθεια. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο Γκάι Μπότεριλ, ο οποίος ανέβηκε τρίτος στο τέλος με το εργοστασιακό Hilux, σχεδόν έξι λεπτά πίσω από τους πρωτοπόρους.

Αντίστοιχα, η Dacia είδε τους δύο μεγάλους της άσσους, Αλ-Ατίγια και Σεμπαστιάν Λεμπ, να χάνουν πάνω από 20 λεπτά, γεγονός που τους έθεσε εκτός διεκδίκησης στη συγκεκριμένη ειδική. Ο Λούκας Μοράες και η Κριστίνα Γκουτιέρεζ κράτησαν όρθια την ομάδα, τερματίζοντας στις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα.

Η νέα κατάταξη

Οι απώλειες των αντιπάλων επέτρεψαν στον Γκάθρι να ανέβει από τη 14η θέση στην κορυφή της γενικής, με προβάδισμα 26 δευτερολέπτων από τον σταθερό Πρόκοπ. Ακολουθούν οι Έκστρεμ, Κάρλος Σάινθ και Νανί Ρομά, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό 1-2-3-4-5 για τη Ford πριν από το διπλό μαραθώνιο.

Θέση Οδηγός Όχημα Χρόνος / Διαφορά 1 Μιτς Γκάθρι Ford 7h12m16s 2 Μάρτιν Πρόκοπ Ford +26s 3 Μάτιας Έκστρεμ Ford +1m08s 4 Κάρλος Σάινθ Sr. Ford +3m34s 5 Νανί Ρομά Ford +4m02s 6 Λούκας Μοράες Dacia +5m16s 7 Κριστίνα Γκουτιέρεζ Dacia +5m59s 8 Ματιέ Σεραντορί Century +9m06s 9 Σαούντ Βαριάουα Toyota +10m57s 10 Νάσερ Αλ-Ατίγια Dacia +11m39s

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Ο Τόσα Σαρέινα με Honda σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή των μοτοσυκλετών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 4 ώρες, 26 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Ισπανός πανηγύρισε την τρίτη του νίκη, μετά το πρόλογο της διοργάνωσης του 2024 – επίσης στην περιοχή της Al-Ula – και την 11η ειδική διαδρομή του Ιανουαρίου 2025, στο Empty Quarter.

O Ρίκι Μπράμπεκ με ΚΤΜ, ήταν στη 2η θέση όντας 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Ο Αμερικανός κατάφερε να μειώσει 1 λεπτό τη διαφορά από τον Τόσα Σαρέινα, ο οποίος ήταν 3ος.