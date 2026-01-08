Η Ford απάντησε στην Toyota με ένα εμφατικό 1-2-3 στο Stage 5 του Ράλλυ Ντακάρ, όμως δεν ανέκτησε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη.

Η Ford Racing επέστρεψε δυναμικά στις νίκες στο Ράλλυ Ντακάρ 2026, κατακτώντας το Stage 5 με τον Μιτς Γκάθρι. Ωστόσο η Toyota και ο Χενκ Λάτεγκαν κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη, ενόψει της τελευταίας ειδικής πριν από την ημέρα ξεκούρασης στη Ριάντ.

Η πέμπτη ειδική διαδρομή μήκους 371 χιλιομέτρων από την Al-Ula προς το Hail εξελίχθηκε σε μονομαχία μεταξύ των δύο οδηγών της Ford, Μιτς Γκάθρι και Νανί Ρομά, οι οποίοι αντάλλασσαν συνεχώς θέσεις στην κορυφή.

Θρίλερ μέχρι τον τερματισμό

Ο Γκάθρι με το Ford Raptor #222 έθεσε από νωρίς τον ρυθμό, δημιουργώντας διαφορά άνω του ενός λεπτού από τον team-mate του. Ο δις νικητής του Dakar, Νανί Ρομά, ξεκίνησε πιο συγκρατημένα και στο μέσο της ειδικής είχε πέσει ακόμη και πίσω από τον Λούκας Μοράες της Dacia.

Στα τελευταία 100 χιλιόμετρα, ο Αμερικανός διατηρούσε σαφές προβάδισμα, όμως ο Ρομά με αντεπίθεση διαρκείας μείωσε τη διαφορά στα 21 δευτερόλεπτα στο προτελευταίο σημείο χρονομέτρησης και πέρασε προσωρινά στην κορυφή 50 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό.

Ωστόσο, ποινή 1 λεπτού και 10 δευτερολέπτων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας στέρησε τη νίκη από τον Ισπανό, χαρίζοντάς την στον Γκάθρι, ο οποίος έγινε ο πρώτος νικητής δύο Stage του 2026, μετά και τη νίκη του στο Stage 3.

Τρίτος τερμάτισε ο Μάρτιν Πρόκοπ (MD Sports) με ιδιωτικό Ford Raptor.

Η Ford κυριαρχεί – η Toyota πλήρωσε το άνοιγμα της ειδικής

Η Ford κατέλαβε συνολικά έξι θέσεις στην πρώτη δεκάδα, με τους Ντένις Κρότοφ, Ματίας Έκστρεμ και Κάρλος Σάινθ Sr να τερματίζουν στις θέσεις 5, 6 και 7.

Ανάμεσά τους παρεμβλήθηκε μόνο ο παγκόσμιος πρωταθλητής Rally-Raid, Λούκας Μοράες, ο οποίος οδήγησε το Dacia Sandrider στην 4η θέση.

Η Toyota, μετά τη σαρωτική επικράτηση στο Stage 4, περιορίστηκε στον ρόλο του τρίτου κατασκευαστή στο Stage 5, με καλύτερο Hilux αυτόν του Ζοάο Φερέιρα στην 8η θέση.

Ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης Χενκ Λάτεγκαν πλήρωσε ακριβά το άνοιγμα της ειδικής, καθώς τα αυτοκίνητα δεν είχαν ίχνη να ακολουθήσουν λόγω διαφορετικής διαδρομής των μοτοσυκλετών. Ο Νοτιοαφρικανός έχασε σχεδόν 13 λεπτά και τερμάτισε 16ος.

Η κατάταξη μετά το Stage 5

Παρά τις απώλειες, ο Λάτεγκαν διατήρησε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη, με διαφορά 3 λεπτών και 17 δευτερολέπτων από τον Νασέρ Αλ-Ατίγια (Dacia).

Ακολουθούν τέσσερις οδηγοί της Ford, με τους Έκστρεμ, Ρομά, Σάινθ Sr και Γκάθρι να βρίσκονται σε απόσταση μόλις 8 λεπτών και 33 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Με μία ειδική να απομένει πριν από την επίσημη ημέρα ξεκούρασης στη Ριάντ, το Ντακάρ 2026 παραμένει απολύτως ανοιχτό.

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Χρόνος / Διαφορά 1 Χενκ Λάτεγκαν Toyota 20h36m44s 2 Νασέρ Αλ-Ατίγια Dacia +3λ 17δλ 3 Ματίας Έκστρεμ Ford +5λ 38δλ 4 Νανί Ρομά Ford +6λ 59δλ 5 Κάρλος Σάινθ Sr Ford +8λ 33δλ 6 Μιτς Γκάθρι Ford +16λ 23δλ 7 Λούκας Μοράες Dacia +17λ 11δλ 8 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +17λ 55δλ 9 Ματιέ Σεραντόρι Century +19λ 40δλ 10 Μάρτιν Πρόκοπ Ford +19λ 55δλ

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στις μοτοσικλέτες, η οικογένεια Μπεναβίδες έχει πλέον διπλή παρουσία νίκης στη Hail, περιοχή που φιλοξενεί το Ράλλυ Ντακάρ από το 2020. Το 2024 ήταν ο Κέβιν Μπεναβίδες που είχε επικρατήσει στην ειδική διαδρομή 8, ενώ δύο χρόνια αργότερα, ο αδελφός του Λουτσιάνο πανηγύρισε τη νίκη στο ίδιο σημείο.

Ο Αργεντινός αναβάτης επικράτησε με διαφορά 3 λεπτών και 51 δευτερολέπτων από τον Χιλιανό Ιγκνάσιο Κορνέχο, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πίσω, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να επιστρέψει στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Ο Μπράνλεϊ Κοξ ολοκλήρωσε την ειδική στην τέταρτη θέση, 7’22’’ πίσω από τον νικητή, πετυχαίνοντας παράλληλα το καλύτερο αποτέλεσμα της Sherco για την εβδομάδα. Ακολούθησαν οι δύο πρώτες Honda, με τον Τόσα Σαρέινα να τερματίζει πέμπτος (+9’13’’) και τον Ρίκι Μπράμπεκ έκτος (+9’16’’), αμφότεροι έχοντας τον δύσκολο ρόλο του ανοίγματος της διαδρομής στην ειδική.