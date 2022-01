WRC-Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Δραματικό φινάλε και νίκη για τον 47χρονο Λεμπ

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπαστιέν Λεμπ, έγινε ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος!

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 2022 είχε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, με το Μόντε να αποδεικνύεται ένα θρίλερ για γερά νεύρα όπου η πρωτοπορία άλλαξε χέρια στην προτελευταία ειδική διαδρομή!

Αυτός που πανηγύρισε ήταν ο θρυλικός Σεμπαστιέν Λεμπ οδηγώντας το Ford Puma Rally1 της M-Sport, με τον Σεμπαστιέν Οζιέ να μένει δεύτερος με το Toyota Yaris Rally1 πληρώνοντας ένα κλατάρισμα στην ΕΔ16 και τον Κρεγκ Μπριν να συμπληρώνει το βάθρο – επίσης με Puma!

Στο ράλλυ #181 της αξιοζήλευτης καριέρας του στο WRC, ο Αλσατός απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως η ηλικία, είναι απλά ένας αριθμός. Παρότι σε πέντε εβδομάδες κλείνει τα 48 (!), παρότι προερχόταν από δοκιμασία δύο εβδομάδων στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο του Ράλλυ Ντακάρ και παρότι είχε να τρέξει σε ράλλυ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το Σεπτέμβριο του 2020, ο Λεμπ πανηγύρισε μία συγκλονιστική νίκη.

M-SPORT FORD FAIRYTALE!



LOEB AND GALMICHE WIN RALLY MONTE CARLO IN THE PUMA 🐈‍⬛ HYBRID 🔋 RALLY1!



THIS ONE IS FOR THE TEAM 💜#MSPORTERS #FordPerformance #WRC pic.twitter.com/PWS0uPfOb4