Ο Γάλος της Toyota πανηγύρισε τον 9ο τίτλο της καριέρας του στο Ράλλυ Σ. Αραβίας και ισοφάρισε τον μεγάλο Σεμπαστιάν Λεμπ.

Το φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2025 δεν θα μπορούσε να είναι πιο δραματικό. Σε έναν ολοκαίνουριο, απαιτητικό αγώνα στη Σαουδική Αραβία, ο Σεμπαστιάν Οζιέ κατάφερε να εξασφαλίσει τον 9ο τίτλο της καριέρας του στο WRC, ισοφαρίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν μόνο η τελευταία πράξη της χρονιάς· ήταν το πεδίο όπου κρίθηκαν τα πάντα: η μάχη του τίτλου, η τακτική, η διαχείριση και η αντοχή.

Ο αγώνας που έκρινε τα πάντα

Το νέο Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας μπήκε φέτος για πρώτη φορά στο καλεντάρι του WRC και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της χρονιάς. Σκόνη, πέτρες, εναλλαγές πρόσφυσης και ειδικές διαδρομές μέσα σε έρημο συνέθεσαν ένα σκηνικό που δεν συγχωρούσε λάθη. Οι οδηγοί είχαν ελάχιστα δεδομένα από πριν, κάτι που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απρόβλεπτο.

Ο Οζιέ γνώριζε ότι δεν χρειαζόταν να κερδίσει τον αγώνα· έπρεπε να μείνει μπροστά από τους βασικούς του αντιπάλους στη μάχη του τίτλου. Από την αρχή ακολούθησε μετρημένο ρυθμό, αποφεύγοντας ρίσκα και κρατώντας το Toyota GR Yaris Rally1 μακριά από προβλήματα. Καθώς οι ειδικές περνούσαν και άλλοι οδηγοί αντιμετώπιζαν ατυχίες, ο Γάλλος σταθερά «χτίζε» μια εμφάνιση που του επέτρεπε να ελέγχει τον αγώνα.

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢

WRC FIA世界ラリー選手権【速報】

ドライバーズチャンピオン🏆️✨️

コ・ドライバーズチャンピオン🏆️✨️

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢



WRC Rd.14

ラリー・サウジアラビア🚗🇸🇦… pic.twitter.com/WSNFO0SpXY — TOYOTA GAZOO Racing (@TOYOTA_GR) November 29, 2025

Οι βασικοί αντίπαλοί του Οζιέ είχαν μπροστά τους μια δύσκολη αποστολή. Το ανομοιογενές τερέν τιμώρησε όσους άνοιγαν δρόμο, η φθορά στα ελαστικά ήταν κρίσιμη και οι διαφορές άλλαζαν συνέχεια. Σε αυτό το περιβάλλον ο Οζιέ, με καθαρή οδήγηση και προσεκτική στρατηγική, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: όχι λάθη. Έτσι, η τρίτη θέση που κατέκτησε στον τερματισμό ήταν αρκετή για να του χαρίσει τον τίτλο.

Νικητής αγώνα και κατάταξη

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Τιερί Νεβίλ πήρε τον έλεγχο του αγώνα στο δεύτερο σκέλος και από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε. Με σωστή διαχείριση και καθαρή οδήγηση, ο Βέλγος ολοκλήρωσε το ράλλυ στην πρώτη θέση.

🥇Winners of WRC Rally Saudi Arabia🥇



Outgoing champions Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe finish 2025 on a high with a win 👏#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/xft5gjwfPg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 29, 2025

Δεύτερος τερμάτισε ο Αντριέν Φουρμό, ύστερα από πολύ δυνατή εμφάνιση, ενώ ο Σεμπαστιάν Οζιέ ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, παίρνοντας ακριβώς το αποτέλεσμα που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα οδηγών.

Οι βασικοί αντίπαλοι του Οζιέ δεν κατάφεραν να μείνουν κοντά του στη γενική κατάταξη. Οι απρόβλεπτες συνθήκες, τα λάθη και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τους άφησαν πίσω, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Γάλλο. Με την τρίτη θέση στο ράλλυ, ο Οζιέ συγκέντρωσε τους απαραίτητους βαθμούς για να στεφθεί πρωταθλητής — παρά το γεγονός ότι δεν έτρεξε πλήρες πρόγραμμα μέσα στη χρονιά.

Η σημασία του 9ου τίτλου

Η ισοφάριση του Σεμπαστιάν Λεμπ στα εννέα πρωταθλήματα δεν είναι απλώς μια στατιστική επιτυχία. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο Οζιέ ανήκει πλέον στην απόλυτη κορυφή της ιστορίας του WRC. Ο φετινός τίτλος έχει μια ακόμη ιδιαιτερότητα: δεν κερδήθηκε με επιθετική οδήγηση, αλλά με στρατηγική, συνέπεια και ελεγχόμενο ρίσκο - αρετές που τον συνοδεύουν σε όλη του την καριέρα.

Το WRC έκλεισε μια δυνατή χρονιά με έναν καινούριο αγώνα και έναν πολύ γνώριμο πρωταθλητή. Το 2026 θα έρθει με νέα πρόσωπα, νέους κανονισμούς και νέα δυναμική, αλλά ο Οζιέ, ακόμη κι αν δεν είναι «full-time», απέδειξε ότι είναι πάντα μέρος της εξίσωσης – και θα παραμείνει, αφού ο Γάλλος θα επιστρέψει το 2026 για να διεκδικήσει το 10ο και να γράψει ιστορία.

