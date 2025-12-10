Όντας πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ο Βρετανός αναγνωρίζει πως τίποτα στη ζωή δεν είναι όσο απλό μπορεί να φαίνεται.

Ο Λάντο Νόρις, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, εμφανίστηκε ειλικρινής και αυτοκριτικός μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2025. Ο οδηγός της McLaren Racing αναγνώρισε πως στο παρελθόν έχει κάνει δηλώσεις για τον Λιούις Χάμιλτον που «θα ήθελε να πάρει πίσω».

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος με την τρίτη θέση του στον τελικό του Άμπου Ντάμπι ολοκλήρωσε μια εξαιρετική διαδρομή για τον Βρετανό, που από το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη McLaren το 2019 μέχρι φέτος έφτασε στο απόγειο της καριέρας του.

Η πραγματικότητα όταν δεν είσαι πρωταθλητής

Μετά τον αγώνα, όμως, ο Νόρις δεν δίστασε να κοιτάξει πίσω και να αναφερθεί σε παλαιότερες ατυχείς τοποθετήσεις του, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν.

Ορισμένα σχόλια του, όπως ο δημόσιος υποβιβασμός του επιτεύγματος του Χάμιλτον το 2020 όταν έσπασε το ρεκόρ νικών του Σουμάχερ, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Το ίδιο και η ψυχρή ανταλλαγή τους στην αίθουσα αναμονής πριν το βάθρο GP Ουγγαρίας του 2024. Ο Νόρις απάντησε με ένταση σε παρατήρηση του Χάμιλτον για την ταχύτητα της McLaren.

«Ουάου, εσείς είστε πολύ γρήγοροι», είχε πει ο Χάμιλτον

Ο Νόρις του απάντησε: «Είχες γρήγορο μονοθέσιο πριν από 7 χρόνια και το εκμεταλλεύτηκες. Τώρα είναι η σειρά μας».

Η πραγματικότητα όταν είσαι πρωταθλητής

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο Νόρις έδειξε διάθεση αυτογνωσίας για σχόλια που έκανε στο παρελθόν:

«Ξέρω ότι κατά καιρούς λέω χαζά πράγματα. Κάποια από αυτά τα μετανιώνω αμέσως. Ειδικά όταν αφορούν έναν επτά φορές πρωταθλητή, έναν οδηγό που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Σουμάχερ. Δεν πλησιάζω καν αυτά που έχουν πετύχει», είπε ο Βρετανός για τον Χάμιλτον.

Ο Νόρις τόνισε πως, παρά τα λάθη του, προσπαθεί πάντοτε να δείχνει σεβασμό στους αντιπάλους του και ότι πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες ατάκες του ειπώθηκαν «στην ένταση της στιγμής». Κλείνοντας, υπογράμμισε πως ονειρευόταν αυτή τη στιγμή και ότι η κατάκτηση του πρώτου του τίτλου είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής για τον ίδιο.