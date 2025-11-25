Η πρώτη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ διεξήχθη το 1973 και τότε δεν αναδεικνυόταν πρωταθλητής στους οδηγούς, παρά μόνο στους κατασκευαστές.

Από το προσεχές καλοκαίρι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει στο Λουτράκι, με την πόλη της Κορινθίας να παίρνει τη «σκυτάλη» από την Λαμία ως έδρα του αγώνα. Ο εθνικός μας αγώνας θα θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και θα είναι ο 8ος από τους 14 γύρους του WRC το 2026.

Η ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις αρχίζει το 1951, ενώ δύο χρόνια αργότερα ο αγώνας απέκτησε διεθνή χαρακτήρα. To 1960 συμπεριλήφθηκε στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όμως το 1973 ήταν η σημαντική χρονιά: αποτέλεσε κομμάτι της παρθενικής σεζόν του WRC, ως ένας από τους 13 αγώνες εκείνης της χρονιάς.

Μέχρι το 1978 αναδεικνυόταν μόνο πρωταθλητής κατασκευαστών (η Alpine-Renault το 1973) και όχι οδηγών. Πρώτος επίσημος παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ αναδείχθηκε το 1979 ο Σουηδός Μπιορν Βάλντεγκαρντ.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τη σειρά από τα πιο παλιά ράλλυ στην ιστορία του WRC, έως τα νεότερα, αυτά της Παραγουάης και της Σαουδικής Αραβίας.