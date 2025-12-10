Οδηγήσαμε το νέο Suzuki e Vitara – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η παρουσίαση του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Suzuki e Vitara, πραγματοποιήθηκε στο Sfi Karting Circuit στα Σπάτα.

Μια κλασική χειμωνιάτικη μέρα, ευτυχώς χωρίς βροχή, γνωρίσαμε από κοντά και οδηγήσαμε το νέο Suzuki e Vitara, στην φιλόξενη και τεχνικά άρτια πίστα καρτ Sfi Karting Circuit στα Σπάτα.



Η επιλογή του σημείου αυτού για την οδήγηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού B SUV φυσικά και δεν είναι η ενδεδειγμένη, όπως πολύ καλά γνώριζαν και όλα τα στελέχη της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., της αντιπροσωπείας της Suzuki στη χώρα μας. Ήταν όμως αναπόφευκτη, καθώς τα αυτοκίνητα προπαραγωγής που έφτασαν στην Ελλάδα μόνο για την εκδήλωση αυτή, δεν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο δρόμο.



Ωστόσο η Suzuki ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Ελλήνων συνεργατών της για μια δια ζώσης γνωριμία με το μοντέλο, καθώς η αγορά μας αποτελεί για τη μάρκα μια θετική παραδοξότητα. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη η Suzuki δεν επιτυγχάνει μερίδια ταξινομήσεων της τάξης του 7,8% (στοιχεία 2024) και πουθενά αλλού τα αυτοκίνητά της δεν κατακλύζουν τους δρόμους όπως στη χώρα μας. Για τους παραπάνω, αλλά όχι μόνο, λόγους, είχαμε την ευκαιρία να είμαστε από τους πρώτους δημοσιογράφους, μαζί με μια ομάδα Βούλγαρων συναδέλφων καθώς η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. αντιπροσωπεύει τη μάρκα και στην γείτονα χώρα, που είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν το νέο και πρώτο στη γκάμα της Suzuki, αμιγώς ηλεκτρικό e Vitara.

Τι είναι, τι κάνει και, κυρίως, πόσο Vitara είναι;

Όπως τονίστηκε και από στελέχη της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.κατά την παρουσίαση του νέου μοντέλου, το όνομα Vitara είναι από μόνο του σχεδόν τόσο αναγνωρίσιμο και ισχυρό, όσο και αυτό της ίδιας της μάρκας. Πράγματι, είτε ως Vitara στα τέλη της δεκαετίας του '80, είτε ως Grand Vitara στις αρχές της νέας χιλιετίας και πάλι ως Vitara στη συνέχεια, το μοντέλο απολαμβάνει μια διαρκή λαοφιλία που το έχει καταστήσει ένα από τα κορυφαία, από εμπορική άποψη, SUV όλων των εποχών στην Ελλάδα και όχι μόνο.



Πολύ σωστά λοιπόν η Suzuki αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την τεράστια αναγνωρισιμότητα του Vitara και να λανσάρει το νέο της, αμιγώς ηλεκτρικό B SUV με το ίδιο ακριβώς όνομα και το πρόθεμα e. Τεχνικά, λειτουργικά αλλά και σχεδιαστικά, τα δύο μοντέλα δεν έχουν την παραμικρή σχέση -και για αυτούς που ίσως θα ανησυχήσουν, το γνωστό μας Vitara συνεχίζει κανονικά την εμπορική του πορεία.



Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki είναι σχεδιασμένο "σε μια λευκή κόλλα χαρτί" από το μηδέν, με κάποιες αναφορές στο Vitara προφανώς, χρησιμοποιεί ένα εντελώς νέο πλαίσιο και δεν δύναται να φιλοξενήσει κανένα άλλο σύστημα κίνησης εκτός από αμιγώς ηλεκτρικό. Το πλαίσιο ονομάζεται “HEARTECT-e” και εξελίχθηκε ειδικά για οχήματα BEV, με έμφαση στην ελαφριά δομή, την προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης και την ευρυχωρία, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο και τους μικρούς προβόλους.

Το μήκος του βρίσκεται στη χρυσή τομή της κατηγορίας B, όντας 4,275 μέτρα, ενώ μαζί με το πλάτος των 1,8 μέτρων και το μεγάλο μεταξόνιο των 2,7 μέτρων, ορίζουν ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο αμάξωμα, ειδικά για τους επιβάτες. Στο χώρο αποσκευών, με 238 – 310 λίτρα διαθέσιμο όγκο στην πενταθέσια διαμόρφωση του αυτοκίνητο παρουσιάζεται μέτριο, έχει ωστόσο το μεγάλο πλεονέκτημα των συρόμενων πίσω καθισμάτων και μάλιστα σε διάταξη 60/40.



Παραμένοντας στο εσωτερικό και παρά το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα δεν ήταν αυτά της κανονικής παραγωγής, η εικόνα τους ήταν άψογη και τα υλικά πολύ καλά. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ίντσες και βρίσκεται σε μια ενιαία επιφάνεια (αλλά σε διαφορετικό ύψος) με την οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων, διαγωνίου 10,1 ιντσών.

Το τελευταίο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, ενώ διαθέτει επίσης σύστημα πλοήγησης και ένα σχετικά εύκολο και κατανοητό interface. Η Suzuki ανέπτυξε επίσης νέες λειτουργίες για την εφαρμογή SUZUKI CONNECT, κάνοντας την οδήγηση του e Vitara ακόμη πιο πρακτική και άνετη, με πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας, δυνατότητα διαχείρισης φόρτισης, απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού, εντοπισμό οχήματος, προγραμματισμό διαδρομής και προσαρμογή του wallpaper στην οθόνη.



Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι κάτω από το σύστημα πολυμέσων υπάρχουν διακόπτες άμεσης πρόσβασης στον κλιματισμό, όπως επίσης και για τα προγράμματα οδήγησης και το σύστημα one pedal. Ο επιλογέας του κιβωτίου είναι περιστροφικός και βρίσκεται ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα.



Ο χώρος στα πίσω -συρόμενα- καθίσματα είναι άπλετος για αυτοκίνητο της κατηγορίας, ενώ η πρόσβαση πολύ εύκολη. Εξαιρετική είναι και η ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ οι θέσεις για μικροαντικείμενα και η συνολική εργονομία δεν εγείρουν την παραμικρή ένσταση, τουλάχιστον σε αυτή την χρονικά πολύ περιορισμένη επαφή με το αυτοκίνητο.

Μετάδοση κίνησης και τεχνολογία

Το e Vitara θα διατίθεται σε 3 τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Την έκδοση 49kWh 2WD με μέση αυτονομία 344 χλμ., την 61kWh 2WD με μέγιστη αυτονομία 426 χλμ. και την 61kWh 4WD με μέση αυτονομία 395 χλμ. Η ισχύς του κινητήρα των τριών εκδόσεων είναι 144, 174 και 184 ίπποι αντίστοιχα, ενώ η ροπή ανέρχεται στα 193 Nm στις δικίνητες εκδόσεις και στα 310 στην τετρακίνητη. Η μέγιστη ταχύτητα όλων των εκδόσεων φτάνει στα 150 χλμ., ενώ η επιτάχυνση έως τα 100 χλμ. από στάση απαιτεί 9,6, 8,7 και 7,4 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.



Είναι λοιπόν προφανές ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Suzuki e Vitara στην κατηγορία των B SUV είναι η ύπαρξη της τετρακίνητης εκδοχής, ενώ το μεγάλο μειονέκτημα είναι η ισχύς φόρτισης σε φορτιστή συνεχούς ρεύματος, η οποία δεν ξεπερνά τις 70 kWh. Με αυτό το δεδομένο και για να φορτίσει κανείς την μπαταρία από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της θα πρέπει να περιμένει 45 λεπτά. Σύμφωνα με τα στελέχη της Suzuki, η επιλογή αυτή έχει να κάνει με την αξιοπιστία τις μπαταρίας η οποία, πάντα με βάση τα λεγόμενά τους, είναι κορυφαία. Μάλιστα, για να το αποδείξει αυτό η Suzuki δεν προτείνει τη φόρτιση της μπαταρίας επί καθημερινής βάσης έως το 80%, αλλά έως το 100%.



Η μέση κατανάλωση ενέργειας των 3 εκδόσεων του μοντέλου είναι 14,9, 15,1 και 16,6 kWh/100 χλμ. Ενώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού, συσσωρευτών και κινητήρων, υπάρχει στάνταρ αντλία θερμότητας για τη λειτουργία του κλιματισμού, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Suzuki θέλησε να κάνει κάποιους συμβιβασμούς με στόχο να προσφέρει το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο στην ανταγωνιστικότερη δυνατή τιμή και αυτοί δεν αφορούν στον εξοπλισμό, που είναι πολύ πλούσιος από τη βασική έκδοση GL -με κορυφαία την GLX.

Εκδόσεις και έναρξη διάθεσης στη χώρα μας

Χωρίς να ανακοινωθούν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα είναι εξόχως ανταγωνιστικές, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα μοντέλα της μάρκας. Η έναρξη διάθεσης του μοντέλου έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026, ενώ περίπου έναν με δύο μήνες πριν θα γίνει η ανακοίνωση των τιμών και η έναρξη παραγγελιών.



Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις εξοπλισμού GL και GLX. Η πρώτη θα είναι πλούσια εξοπλισμένη με στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η κορυφαία έκδοση GLX θα διατίθεται με μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προηγμένες λειτουργίες Adaptive High Beam Assist και κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

