Ράλλυ Ντακάρ: Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια κατέκτησε την έρημο για τέταρτη φορά (vid)

Ο Καταριανός επικράτησε στα αυτοκίνητα, ο Σάντερλαντ στις μοτοσυκλέτες, ο Σοτνίκοφ στα φορτηγά.

Ο εξαντλητικός μαραθώνιος των 4000 χιλιομέτρων απαιτητικών ειδικών διαδρομών στα αφιλόξενα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας ολοκληρώθηκε. Το 44ο Ράλλυ Ντακάρ πέρασε στην ιστορία και θα μείνει ως μία ακόμα επίδειξη θάρρους και αντοχής, με πληρώματα και αναβάτες να μάχονται επί δύο εβδομάδες στην έρημο.

Η δωδέκατη και τελευταία ειδική διαδρομή περιελάμβανε μόνο 164 αγωνιστικά χιλιόμετρα με εκκίνηση στη Μπίτσα και τερματισμό στη Τζέντα. Στα αυτοκίνητα ο Νάσερ Αλ-Ατίγια διαχειρίστηκε επιδέξια το προβάδισμά του, όπως άλλωστε και ο Ντμίτρι Σοτνίκοφ στα φορτηγά, ο Αλεξάντρ Ζιρού στα Quad και ο Τσαλέκο Λόπεζ στα T3. Όμως στις μοτοσυκλέτες είχαμε πραγματικό ντέρμπι μέχρι τον τερματισμό, αφού η νίκη κρίθηκε στα 3μιση μόλις λεπτά. Ας δούμε αναλυτικά όσα έγιναν στην Αραβική Χερσόνησο, κατηγορία προς κατηγορία.

Αυτοκίνητα

H ημέρα ανήκε στον Χενκ Λάτεγκαν της Toyota Gazoo Racing, με τον Νότιο-Αφρικανό να σημειώνει για δεύτερη φορά καλύτερο χρόνο σε ειδική. Στα 49 δευτερόλεπτα ήταν το Audi RS Q e-tron του Γάλλου Στεφάν Πετερανσέλ κι από κοντά, ο Νότιο-Αφρικανός Μπράιαν Μπάραγκουάναθ της Century Racing και ο Σεμπαστιέν Λεμπ της BRX.

Όμως ο Αλσατός δεν μπορούσε να ελπίζει σε τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα – το οποίο δεν ήρθε. Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια έφτασε με ασφάλεια στον τερματισμό, απώλεσε μόνο 5μιση λεπτά έναντι του Αλσατού και πανηγύρισε τη νίκη με τελικό προβάδισμα 27 λεπτών. Αυτή ήταν η τέταρτη επιτυχία του Καταριανιού στο Ράλλυ Ντακάρ.



«Ήταν ένα φοβερό Ντακάρ φέτος. Η πρώτη μου νίκη από το 2019. Ήμουν πολύ ικανοποιημένος με τους νέους κανονισμούς και τη κατηγορία T1+. Υπήρχαν τρεις πολύ δυνατές ομάδες αλλά μόνο ένας μπορεί να κερδίσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι – ειδικά εγώ γιατί το Ντακάρ γίνεται πλέον στην περιοχή μου», είπε ο Αλ-Ατίγια.

🎙 @AlAttiyahN's first words at the finish. 🏁



🏆 He just won his 4th Dakar ! 👏#Dakar2022 pic.twitter.com/NUsE1COcNK — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

Πίσω από τη μάχη της κορυφής δεν είχαμε αλλαγές στο Top-5, με τον Σαουδάραβα Γιαζίντ Αλ Ρατζί να ανεβαίνει στο βάθρο.

Η τελική κατάταξη:

1. Νάσερ Αλ Ατίγια (QAT) Toyota Gazoo Racing 38h33m03s

2. Σεμπαστιέν Λεμπ (FRA) BRX +27:46

3. Γιαζίντ Αλ Ρατζί (SAU) Overdrive Toyota +1:01:13

4. Ορλάντο Τερανόβα (ARG) BRX +1:27:23

5. Ζινιέλ ντε Βιλιέ (ZAF) Toyota Gazoo Racing +1:41:48

Μοτοσυκλέτες

Ουσιαστικά ήταν το μοναδικό θρίλερ της τελευταίας ημέρας αφού το προβάδισμα των 6 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, δεν εξασφάλιζε τίποτα στον πρωτοπόρο της γενικής Σαμ Σάντερλαντ της Gas Gas. Πράγματι, ο Πάμπλο Κουιντανίγια της Monster Energy Honda που τον καταδίωκε τα έδωσε όλα, πήρε την ειδική, μείωσε τη διαφορά αλλά όχι αρκετά.

Ο Χιλιανός αναβάτης έκοψε 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα από τη μεταξύ τους διαφορά αλλά χρειαζόταν άλλα τόσα. Έτσι αρκέστηκε στη δεύτερη θέση με τον Βρετανό να πανηγυρίζει για δεύτερη φορά, μετά το 2017. Μάλιστα στην πρώτη πεντάδα δεν υπήρξε αλλαγή στην κατάταξη, με τον πρώην νικητή Ματίας Ουόλκνερ της KTM να συμπληρώνει το βάθρο.

Όσο για την ελληνική συμμετοχή του Βασίλη Μπούδρου, σημείωσε τον 55ο καλύτερο χρόνο αλλά παρέμεινε 70ος στη γενική, ανάμεσα σε 122 αναβάτες.



Η τελική κατάταξη:

1. Σαμ Σάντερλαντ (GBR) Gas Gas 38h47m30s

2. Πάμπλο Κουιντανίγια (CHL) Monster Energy Honda +3:27

3. Ματίας Ουόλκνερ (AUT) Red Bull KTM +6:47

4. Άντριεν Φαν Μπέβερεν (FRA) Yamaha Rally Team +18:41

5. Χοάν Μπαρέντα Μπορτ (ESP) Monster Energy Honda +25:42

Your 2022, @Dakar Rally Winner, Mr @SunderSam 🏆 🤘



Claiming his second career title, Sam also made history by securing GASGAS their first-ever win at the world's toughest rally. Take a look below at his priceless reaction ⤵️#Dakar #RedBullMotorsports #Dakar2022 @RedBull pic.twitter.com/4urgfEHuLJ January 14, 2022

Quad

Ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης, Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha Racing-SMX-Drag’on, είχε μόνο ένα μέλημα. Να αποφύγει την εγκατάλειψη, μία αναπάντεχη καταστροφή που θα εξανέμιζε το τεράστιο προβάδισμά του. Αυτό δεν συνέβη και ο Γάλλος κατέκτησε τη νίκη στην έκτη του συμμετοχή.

🏁 @GiroudAlexandre was very emotional after winning the #Dakar2022 in the quad category! 🏆 pic.twitter.com/Pomuo9NJiD — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

Δύο ώρες, 21 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πίσω του ήταν ο Αργεντινός Φρανσίσκο Μορένο της Drag’on Rally Team και τρίτος, άλλα 6 λεπτά πιο πίσω, ο Πολωνός Καμίλ Βισνιέφσκι της ORLEN Team.

Φορτηγά

Στη μεγάλη κατηγορία, η KAMAZ ολοκλήρωσε τη σαρωτική της εμφάνιση με τον Ντμίτρι Σοτνίκοφ να κερδίζει την ειδική διαδρομή και να κατακτά τη νίκη με στιλ!

Η τελική κατάταξη:

1. Ντμίτρι Σοτνίκοφ (RUS) Kamaz Master 41h37m34s

2. Εντουάρντ Νικολάεφ (RUS) Kamaz Master +9:58

3. Αντόν Σιμπάλοφ (RUS) Kamaz Master +1:11:11

4. Αντρέι Καρτζίνοφ (RUS) Kamaz Master +1:49:55

5. Γιάνους Φαν Κάστερεν (NLD) Petronas Team de Rooy IVECO +3:08:30

🏁 Stage 1️⃣2️⃣ 🚚



🏅 Dmitry Sotnikov wins the last stage the overall classification! 🏆#Dakar2022 pic.twitter.com/N7MQvJ3CQd January 14, 2022

Lightweight Prototypes (T3)

Συνέχισε το βιολί του ο Σεθ Κιντέρο της Red Bull Off-Road Junior Team USA που πήρε την δωδέκατη νίκη του σε 13 δοκιμασίες (12 ειδικές συν τον πρόλογο), επίτευγμα που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του Ράλλυ Ντακάρ.

Στη γενική, ο Τσαλέκο Λόπεζ απέφυγε τα δράματα και πήρε τη νίκη, με διαφορά 51 λεπτών από τον Σουηδό Σεμπάστιαν Έρικσον, με την Ισπανίδα Κριστίνα Γκουτιέρες της Red Bull Off-Road Team USA να συμπληρώνει το βάθρο. Πίσω τους είχαμε αλλαγή θέσεων, με τον επίσης Ισπανό Σαντιάγκο Ναβάρο που ήταν έκτος στην ΕΔ12, να «προσπερνά» τον Ρώσο Πάβελ Λεμπέντεφ.

Η τελική κατάταξη:

1. Τσαλέκο Λόπες (CHL) EKS - South Racing 45h50m51s

2. Σεμπάστιαν Έρικσον (SWE) EKS - South Racing +51:28

3. Κριστίνα Γκουριέρες (ESP) Red Bull Off-Road Team USA +4:34:43

4. Σαντιάγκο Ναβάρο (ESP) FN Speed Team +5:11:35

5. Πάβελ Λεμπέντεφ (RUS) MSK Rally Team +5:52:14

🔴 Follow the Dakar 2022 LIVE podium with all the finishers. Presented by @GaussinGroup#Dakar2022 https://t.co/QoXFGpVQZM — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool