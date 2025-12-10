Η Κόκο Γκοφ νέα παγκόσμια πρέσβειρα της Mercedes-Benz

Η 21χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Mercedes, συνεχίζοντας μια παράδοση συνεργασίας της μάρκας με κορυφαίους τενίστες όπως ο Ρότζερ Φέντερερ.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Κόκο Γκοφ, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες του σύγχρονου γυναικείου τένις και νέα παγκόσμια πρέσβειρα της μάρκας. Στα 21 της χρόνια, η Γκοφ βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο Grand Slam στο μονό και έναν τίτλο στο διπλό. Η πορεία της τα τελευταία χρόνια την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της γενιάς της.

Η Mercedes-Benz υπογράμμισε ότι η Γκοφ εκφράζει αξίες όπως προσήλωση, συνέπεια και αθλητικό ήθος — στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Από την πλευρά της, η Γκοφ χαρακτήρισε τη συνεργασία «ιδιαίτερη», τονίζοντας πως η κοινή φιλοσοφία εξέλιξης και υπέρβασης των ορίων είναι σημείο σύνδεσης με το brand. Η νεαρή Αμερικανίδα έχει ήδη σημειώσει 21 τίτλους WTA, με κορυφαίες στιγμές τη νίκη στο US Open 2023, το Roland Garros 2024 στο διπλό, και το Roland Garros 2025 στο μονό. Παράλληλα, έχει έντονη κοινωνική δράση, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και προγράμματα νεανικής ενδυνάμωσης.

Η συνεργασία με την Κόκο Γκοφ συνεχίζει μια μακρά παράδοση της Mercedes-Benz στο παγκόσμιο τένις, όπου διαχρονικά έχει συνδεθεί με κορυφαίες προσωπικότητες του αθλήματος, όπως ο Ρότζερ Φέντερερ. Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί νέες εμπειρίες γύρω από το άθλημα και να ενισχύει τον δεσμό της με το κοινό μέσω συνεργασιών υψηλού κύρους.