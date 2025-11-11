Δήμας στο Gazzetta: «Το Ράλλυ Ακρόπολις θα συνεχίσει να γράφει ιστορία και από τη νέα του έδρα»

Με άρθρο του στο gMotion του Gazzetta, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τονίζει τη σημασία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για την Ελλάδα και εκφράζει τη σιγουριά ότι ο αγώνας θα είναι απολαυστικός και με έδρα το Λουτράκι.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα συνεχίσει να συναρπάζει τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τη νέα χρονιά, προβάλλοντας τη χώρα μας διεθνώς.

Με το ίδιο πάθος και τη διαχρονική του αίγλη, ο ιστορικός αυτός θεσμός στέκεται με κύρος στο παγκόσμιο στερέωμα ως ένα αθλητικό ορόσημο ταυτισμένο με την ιστορία και τη δυναμική των κορυφαίων οδηγών παγκοσμίως. Ένας αγώνας «σταθμός» που δεν παύει να εμπνέει, να συγκινεί και να εξελίσσεται, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και τις αξίες που τον ανέδειξαν και τον καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Λουτράκι έχει τη χαρά να υποδέχεται για το 2026 το «Ράλλυ των Θεών» και την επόμενη φάση του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν ένα μοναδικό μηχανοκίνητο υπερθέαμα. Την ίδια στιγμή, οι διοργανωτές έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν νέες, απαιτητικές ειδικές διαδρομές πάνω στο εξαιρετικό ανάγλυφο της Πελοποννήσου.

Οι φυσικές κλίσεις, οι απότομες πλαγιές και οι μοναδικές ορεινές διαδρομές κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο συναρπαστικό, προσφέροντάς τη δυνατότητα στους κορυφαίους οδηγούς από όλον τον κόσμο να δοκιμάσουν και να εξελίξουν τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η παρουσία του Ράλλυ Ακρόπολις εκφράζει τόσο τη συνέχεια μιας μακράς παράδοσης, όσο και τη συλλογική βούληση της Πολιτείας και των θεσμών να καταστήσουν την Ελλάδα κόμβο αθλητισμού, τουρισμού και καινοτομίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο όγδοος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2026, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού, υποστηρίζοντας την ευρύτερη ανάπτυξη της χώρας.

Προσωπικά, πριν από τέσσερις μήνες είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά την εν λόγω εμπειρία, συμμετέχοντας ως συνοδηγός του Gregoire Munster της Ford στο επίσημο δοκιμαστικό της ειδικής διαδρομής “shakedown”. Ήταν μία μοναδική περιπέτεια αδρεναλίνης, που μου επέτρεψε να νιώσω τον ρυθμό και την ένταση του αγώνα δίπλα σε κορυφαίους οδηγούς από όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο τη σημασία της αυστηρής τήρησης των διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας, καθώς όλα εκτελούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες και σε απόλυτα προστατευμένα περιβάλλοντα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, τη σημασία της οδικής ασφάλειας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια σύγχρονη και υπεύθυνη κοινωνία. Ο σεβασμός του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η υπευθυνότητα στην οδήγηση σώζουν ζωές και προάγουν μια κουλτούρα σεβασμού και ασφάλειας. Σε αυτή την προσπάθεια επενδύουμε ενεργά και συστηματικά μέσα από μία σειρά δράσεων και παρεμβάσεων ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν αποτελεί απλώς μία διαχρονική γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά μία σπουδαία διοργάνωση που προάγει την οδηγική ασφάλεια, προβάλλοντας τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων την ανάγκη για σεβασμό στον δρόμο.

Είμαι βέβαιος ότι το Ράλλυ Ακρόπολις θα συνεχίσει να γράφει ιστορία και από τη νέα του έδρα αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως κέντρο αθλητισμού, ασφάλειας και διεθνούς συνεργασίας στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.