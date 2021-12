Η κοκορομαχία της επανεκκίνησης στην Τζέντα από τη θέση του οδηγού (vid)

Δείτε παράλληλες on board λήψεις από τα μονοθέσια των Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον.

Μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές του παρθενικού Grand Prix της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία, αφορούσε στην επανεκκίνηση του αγώνα, στον γύρο 15. Μία από τις πολλές κοκορομαχίες ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον.

Μετά την έξοδο του Μικ Σουμάχερ στον γύρο 11, η ζημιά που είχε προκληθεί στις μπαριέρες tecpro της στροφής 22 ήταν τόσο εκτενής, που ο διευθυντής του αγώνα, Μάικλ Μάσι, επέλεξε να μην αρκεστεί στην παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα και να δώσει εντολή για κόκκινη σημαία και διακοπή του αγώνα.

Στην επανεκκίνηση o Φερστάπεν είχε την pole position, όμως ο Χάμιλτον είχε καλύτερη αντίδραση και του πήρε την εσωτερική για τη στροφή 1. Που στην πίστα της Τζέντα, είναι κλειστή αριστερή και οδηγεί σε δεξιά. Αυτά αν την πάρεις σωστά, γιατί ο Ολλανδός έδειξε πως υπάρχει κι άλλος δρόμος.





Αρνούμενος να αποδεχθεί το προσπέρασμα, ο οδηγός της Red Bull Racing βγήκε εκτός πίστας και επανήλθε σε αυτή μερικά μέτρα μετά, τοποθετώντας την RB16B μπροστά από τη Mercedes W12 και μάλιστα με τρόπο που εκβίαζε προσπέρασμα.

Μπορείτε να δείτε το συμβάν και μάλιστα από δύο οπτικές γωνίες, από τις κάμερες πάνω στα μονοθέσια των δύο πρωταγωνιστών, ώστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

