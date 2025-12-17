Η ιταλική ομάδα πέρασε πολύ δύσκολα στη φετινή αγωνιστική χρονιά, ωστόσο δεν βλέπει την κριτική από τους οδηγούς της ως κάτι αρνητικό.

Η Ferrari ολοκλήρωσε το 2025 με ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, μένοντας εκτός της πρώτης τριάδας στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και χωρίς καμία νίκη σε αγώνα. Παρά τις συνολικές αδυναμίες της SF-25, ο Σαρλ Λεκλέρκ αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς της ομάδας, κατακτώντας και τα επτά βάθρα που σημείωσε η Ferrari μέσα στη χρονιά.

Ο Μονεγάσκος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η εμπιστοσύνη του στην ομάδα παραμένει ακέραιη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως το 2026 θα είναι καθοριστικό για την πορεία και τις μελλοντικές του επιλογές, ειδικά με την έλευση των νέων τεχνικών κανονισμών.

Ο Βασέρ αναγνωρίζει την πίεση

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ενημερώθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του οδηγού του. Ωστόσο δεν είδε κάτι αρνητικό στα λόγια του Μονεγάσκου, αλλά μια ένδειξη της αγωνιστικής του νοοτροπίας.

«Ειλικρινά, αν κοιτάξετε τον Σαρλ πέρυσι, είναι ξεκάθαρο ότι όταν τον ρωτάς αμέσως μετά το session αν είναι ευχαριστημένος με μια δεύτερη θέση ή με μια έκτη, δεν είναι ο ίδιος Σαρλ. Αν όμως τον ρωτήσεις την Πέμπτη τι θέλει να κάνει με την ομάδα, η προσέγγιση είναι πάντα η ίδια. Πάντα εποικοδομητική, με στόχο το πώς θα γίνουμε καλύτεροι».

Ο Βασέρ τόνισε ότι η διαδικασία ανάλυσης και βελτίωσης δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κυριακής: «Ακόμη κι αν είμαι πρώτος, έχω ακριβώς την ίδια προσέγγιση στη συνάντηση με τους μηχανικούςτης Δευτέρας, προσπαθώντας να καταλάβουμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι πρώτος ή 10ος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναζήτηση απόδοσης αφορά κάθε τομέα: «Στον κινητήρα, στο κιβώτιο, στην αεροδυναμική, στο set-up, στον προσομοιωτή. Αυτό είναι το DNA της δουλειάς μας».

H νοοτροπία των κορυφαίων οδηγών

Ο επικεφαλής της Ferrari υπογράμμισε ότι η στάση του Λεκλέρκ δεν διαφέρει από αυτή άλλων κορυφαίων οδηγών του grid. «Δεν υπάρχει ομάδα που ξυπνάει ένα πρωί και λέει “δεν κάνουμε καλή δουλειά, ας πιέσουμε περισσότερο”. Εμπιστευτείτε με, ο Μαξ (Φερστάπεν) πιέζει την ομάδα του στο όριο, το ίδιο και ο Λάντο (Νόρις). Αυτό περιμένουμε από αυτούς. Είναι μέρος της δουλειάς τους».

Κλείνοντας, ο Βασέρ στάθηκε και στους δύο οδηγούς της Ferrari: «Αν ο Σαρλ και ο Λιούις (Χάμιλτον) ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι με το μονοθέσιο και με τη χρονιά, τότε εγώ θα ανησυχούσα. Το γεγονός ότι απαιτούν περισσότερα είναι κάτι θετικό, όχι αρνητικό».

