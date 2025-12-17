Ο κινεζικός κολοσσός εγκαινιάζει το μεγαλύτερο Κέντρο Δοκιμών Οχημάτων παγκοσμίως, θέτοντας νέα πρότυπα ασφάλειας για την εποχή των ηλεκτρικών και ευφυών αυτοκινήτων.

Η Geely Auto Group ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου Geely Safety Centre, της μεγαλύτερης και τεχνολογικά πιο ολοκληρωμένης εγκατάστασης δοκιμών αυτοκινητικής ασφάλειας στον κόσμο. Το Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή των εξηλεκτρισμένων και «έξυπνων» οχημάτων, διευρύνοντας το πεδίο της ασφάλειας πέρα από τις παραδοσιακές δοκιμές πρόσκρουσης.

Υποδομές μεγάλης κλίμακας και επένδυση στρατηγικής σημασίας

Το Geely Safety Centre εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 45.000 τ.μ., με αρχική επένδυση που ξεπερνά τα 2 δισ. RMB. Η εγκατάσταση υποστηρίζει πλήρες φάσμα διεθνών δοκιμών, από συγκρούσεις υψηλής ταχύτητας και προστασία πεζών έως ενεργητική ασφάλεια, δοκιμές μπαταριών νέας ενέργειας και αξιολογήσεις που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια ευφυών οχημάτων

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Κέντρου βρίσκεται η έννοια της «ολοκληρωμένης ασφάλειας». Πέρα από την παθητική και ενεργητική ασφάλεια, ενσωματώνονται δοκιμές κυβερνοασφάλειας πιστοποιημένες κατά CNAS, που καλύπτουν σενάρια επιθέσεων σε μικροτσίπ, firmware, συστήματα κρυπτογράφησης, OTA ενημερώσεις και ηλεκτρονικούς ελεγκτές.

Παράλληλα, η Geely δίνει έμφαση στη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική προστασία, μέσω εξειδικευμένων ελέγχων πτητικών υλικών και οσμών. Η ομάδα «Golden Nose» αξιολογεί την παρουσία επιβλαβών ουσιών, με στόχο τη συμμόρφωση στο πρότυπο «μηδενικών επιβλαβών αερίων και οσμών».

Πέντε Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness

Το Geely Safety Centre κατέγραψε πέντε παγκόσμια ρεκόρ, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας, η μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης και η μεγαλύτερη αεροσήραγγα μεταβλητών κλιματικών συνθηκών, με δυνατότητα προσομοίωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συνεργασίες και επόμενα βήματα

Το Κέντρο λειτουργεί και ως πλατφόρμα συνεργασίας με οργανισμούς όπως το CATARC και το Πανεπιστήμιο Tsinghua, ενισχύοντας την έρευνα και τη διαμόρφωση νέων προτύπων ασφάλειας. Όπως δήλωσε ο CEO της Geely Auto Group, Jerry Gan, η ασφάλεια αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» για τον Όμιλο εδώ και τρεις δεκαετίες. Από την πλευρά του, ο Li Chuanhai, αντιπρόεδρος της Geely, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός και ηλεκτρικός μετασχηματισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας απαιτεί νέα, αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας.

Με επενδύσεις άνω των 250 δισ. RMB στην Έρευνα & Ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, το Geely Safety Centre σηματοδοτεί τη στρατηγική συνέχεια της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας.