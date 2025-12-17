Σαν Σήμερα: Το Toyota αποκάλυψε το πρώτο μονοθέσιο της στην F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Αν κάποιος μεγάλος κατασκευαστής απογοήτευσε στα χρόνια τα οποία αγωνίστηκε στη Formula 1, αυτός ήταν σίγουρα η Toyota. Σήμερα θα θυμηθούμε το πρώτο μονοθέσιο των Ιαπώνων για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 23 ολόκληρα χρόνια. Στον κόσμο του WRC, ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ έχει σήμερα γενέθλια, ενώ γιορτάζει επίσης ένας πρώην οδηγός του Indycar.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, γεννήθηκε ο οδηγός αγώνων του IndyCar, Πολ Τρέισι. Ο Καναδός, όντας πρωταθλητής σε υποστηρικτικούς θεσμούς αγώνων μονοθεσίων των ΗΠΑ αλλά και νικητής στο Can-Am, έκανε όνομα στην ομάδα της Penske το 1993. Εκείνη η χρονιά ήταν εξαιρετική για τον Τρέισι, ο οποίος κατέκτησε πέντε αγώνες στο IndyCar. Συνολικά κέρδισε σε 31 αγώνες σε όλη του την καριέρα, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο στα Champ Cars για το 2003.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Σεμπαστιέν Οζιέ. Ο Γάλλος έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 2008, οδηγώντας ένα μικρό Citroen C2. Το 2009 προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία και το εργασιακό τμήμα της γαλλικής φίρμας, παίρνοντας την πρώτη του νίκη το 2010, στο Ράλλυ Πορτογαλίας. Από το 2013 μέχρι το 2018 κυριάρχησε κατά κράτος στο WRC, κατακτώντας έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα: τέσσερα με την Volkswagen και δύο με τη Ford.

Μάλιστα, κατάφερε να πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα με την Toyota, τον τρίτο διαφορετικό κατασκευαστή για τον οποίο οδήγησε στο WRC. Μέχρι σήμερα μετρά 58 νίκες στο θεσμό και είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους οδηγούς ράλλυ όλων των εποχών.

Σαν σήμερα το 2001, η Toyota παρουσίασε στο κοινό την TF102, με την οποία αγωνίστηκε το 2002 στη Formula 1 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ιαπωνική φίρμα είχε ήδη κατασκευάσει την TF101, την οποία τελικά επέλεξε να μην κατεβάσει στα Grand Prix του 2001 ώστε να συλλέξει περισσότερα δεδομένα και εμπειρίες γύρω από τη νέα της ομάδα. Οδηγοί στην παρθενική της σεζόν στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ήταν οι Μίκα Σάλο και Άλαν ΜακΝίς. Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα περίμενε, καθώς τερμάτισε στη 10η θέση συγκεντρώνοντας μόλις 2 βαθμούς.

Παρά τα αστρονομικά budget, τις υψηλές προσδοκίες και τις πολλαπλές αναδιαρθρώσεις στο αγωνιστικό της τμήμα, η Toyota διένυσε μια δύσκολη πορεία στη Formula 1, η οποία διήρκησε μέχρι το τέλος του 2009.

Φωτογραφίες: crystalracing/Twitter-X