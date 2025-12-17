Το νέο ID. Polo περνά στην τελική ευθεία εξέλιξης, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση και την τεχνολογία MEB+ στην καρδιά της κατηγορίας Β από το 2026.

Η Volkswagen προχωρά αποφασιστικά προς τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, με το ID. Polo να αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μικρής και compact κατηγορίας που θα λανσαριστούν από το 2026 και μετά. Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος σχεδόν έτοιμων για παραγωγή πρωτοτύπων ID. Polo ολοκληρώνει εκτεταμένες δοκιμές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και οδικών συνθηκών.

Στόχος της Volkswagen είναι η διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας σε κάθε τομέα, καθώς και η τελική ρύθμιση των οδηγικών χαρακτηριστικών, ώστε το μοντέλο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής και της καθημερινής χρήσης.

Ηλεκτρικό Polo με σαφή ταυτότητα Volkswagen

Όπως δήλωσε ο Τόμας Σάφλερ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG και CEO της Volkswagen, το ID. Polo σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας γενιάς μοντέλων με φρέσκο σχεδιασμό, διαισθητικό χειρισμό και υψηλό επίπεδο ποιότητας. Παράλληλα, με τιμή εισαγωγικού επιπέδου που τοποθετείται γύρω από τις 25.000 ευρώ, η Volkswagen φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη.

Το ID. Polo αποτελεί επίσης το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. που φέρει ένα καθιερωμένο και εμβληματικό όνομα, συνδέοντας άμεσα την πολυετή εμπορική επιτυχία του Polo με τη νέα ηλεκτρική εποχή.

Νέα σχεδιαστική γλώσσα και βελτιωμένοι χώροι

Το ID. Polo υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Positive», όπως αυτή εκφράζεται από τον επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, με καθαρές γραμμές και σύγχρονη αισθητική, που συνδυάζει την αστική ευχρηστία με αυξημένους εσωτερικούς χώρους.

Χάρη στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MEB+, το ID. Polo προσφέρει περισσότερο ωφέλιμο χώρο σε σχέση με το θερμικό Polo που βασίζεται στην πλατφόρμα MQB. Ο χώρος για τους επιβάτες είναι αυξημένος, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 435 λίτρα, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σύγκριση με το αντίστοιχο συμβατικό μοντέλο.

Εκδόσεις, μπαταρίες και αυτονομία έως 450 χλμ

Κατά το λανσάρισμά του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος:

85 kW (116 ίπποι)

99 kW (135 ίπποι)

155 kW (211 ίπποι)

Αργότερα μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει και η σπορ έκδοση ID. Polo GTI με ισχύ 166 kW (226 ίπποι).

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 37 kWh, με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 90 kW. Οι ισχυρότερες εκδόσεις θα διαθέτουν μπαταρία τεχνολογίας NMC, βασισμένη στα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, χωρητικότητας 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα και φόρτιση DC έως 130 kW.

Πλατφόρμα MEB+ και σύγχρονες τεχνολογίες

Το νέο προσθιοκίνητο σύστημα μετάδοσης βασίζεται στη νεότερη εξέλιξη της πλατφόρμας MEB+, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του βάρους και τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Ο ηλεκτροκινητήρας τελευταίας γενιάς APP290 συνδυάζει υψηλή απόδοση με μειωμένες απώλειες, ενώ η τεχνολογία cell-to-pack αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας κατά περίπου 10%.

Παράλληλα, το ID. Polo φέρνει στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, με αναβαθμισμένο Travel Assist, υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας και, για πρώτη φορά, λειτουργίες αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων STOP.

Με το ID. Polo, η Volkswagen μεταφέρει την εμπειρία ενός διαχρονικού best-seller στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, στοχεύοντας να θέσει νέα δεδομένα στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2026.