Προσωρινή διακοπή στο GP Σ. Αραβίας με κόκκινη σημαία λόγω ατυχήματος

Μετά την έξοδο του Σουμάχερ στην Τζέντα ο αγώνας διακόπηκε για να επισκευαστεί η μπαριέρα.

Ο παρθενικός αγώνας στη Σαουδική Αραβία ήταν αναμενόμενο να ήταν επεισοδιακός και αυτό επιβεβαιώθηκε πολύ νωρίς. Στον 9ο γύρο ο Μικ Σουμάχερ έχασε τον έλεγχο της Haas και έπεσε με ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες της στροφής 23. Το αποτέλεσμα ήταν το μονοθέσιο να καταστραφεί, ωστόσο ο νεαρός Γερμανός βγήκε εντελώς ανέπαφος.

Οι αγωνοδίκες έβγαλαν στην πίστα αμέσως το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο της Haas και τα θραύσματα που προκάλεσε. Ωστόσο, λίγο αργότερα έβγαλαν την κόκκινη σημαία και διέκοψαν τον αγώνα για να επισκευαστεί σωστά η μπαριέρα.

UPDATE: Αμέσως μετά την επανεκκίνηση είχαμε ξανά διακοπή με κόκκινη σημαία. Οι Λεκλέρ και Πέρεζ είχαν επαφή, ο Μεξικανός έκανε τετακέ και χτύπησε στον προστατευτικό τοίχο. Σε άλλο σημείο, ο Μαζέπιν συγκρούστηκε με τον Ράσελ και αμφότεροι εγκατέλειψαν. Με τόσα μονοθέσια ακινητοποιημένα στην πολύ στενή αυτή πίστα, οι αγωνοδίκες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να διακόψουν τον αγώνα για δεύτερη φορά.

