Δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση με τους αγωνοδίκες στην Τζέντα (vid)

Το Gazzetta ξεκαθαρίζει το ρόλο του Μάικλ Μάσι κατά τη διάρκεια των αγώνων της Formula 1.

Η Formula 1 διανύει μία από τις συγκλονιστικότερες σεζόν της ιστορίας της, με μία επική μονομαχία ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και τον Λούις Χάμιλτον που θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς την προσεχή Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά από το 1974 που οι δύο διεκδικητές του τίτλου, πάνε στον «τελικό» ισόβαθμοι. Κι όλα αυτά, έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον του κοινού. Άρα και την επισκεψιμότητα σε μέσα που μέχρι πρότινος δεν ασχολούνταν καν με το σπορ.

Αυτό έχει ως συνέπεια να δημοσιεύονται απόψεις συναδέλφων που επιδιώκουν να κάνουν λίγο ντόρο, να πάρουν μερικά like, σχολιάζοντας όμως πράγματα που δεν γνωρίζουν. Βλέπετε, η F1 δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο μία μπάλα κι όσα συμβαίνουν γύρω της. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που δεν φαίνονται με το μάτι.





Όλο αυτό, οδηγεί σε λάθος πληροφόρηση προς το ευρύ κοινό, άρα κάπου εδώ πρέπει να ρίξουμε φως στο τι ακριβώς συνέβη την περασμένη Κυριακή στην Τζέντα.

Σίγουρα θα διαβάσατε ατάκες όπως «…αγωνοδίκες διαπραγματεύονταν ποινές με ομάδες». Είναι αλήθεια, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν γράψει αυτά τα λόγια. Που δεν ξέρουν ποιος είναι αγωνιζόμενος, ποιος διαιτητής, ποιος επόπτης και ποιος... παρατηρητής.

Ο Μάικλ Μάσι, λοιπόν, δεν είναι αγωνοδίκης όσο κι αυτό χαλάει ένα ωραίο αφήγημα. Αλλά μη χαλάσουμε μία καλή ιστορία με την πραγματικότητα, έτσι δεν είναι;





Ο Αυστραλός, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενώς όταν τον συναντήσαμε λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, είναι ο διευθυντής του αγώνα (και παράλληλα υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας της FIA). Ο άνθρωπος που αποφασίζει πότε θα εμφανιστεί το αυτοκίνητο ασφαλείας, πότε θα έχουμε κόκκινη σημαία.

Όπως ακριβώς έγινε λίγο μετά την πρώτη επανεκκίνηση στην Τζέντα, όταν ο Σαρλ Λεκλέρκ συγκρούστηκε με τον Σέρχιο Πέρεζ και ο Νικίτα Μαζεπίν έπεσε πάνω στον Τζορτζ Ράσελ.

Ο ρόλος του αφορά στις διαδικασίες, είναι το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν οι εκπρόσωποι των ομάδων κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή να λάβουν διευκρινήσεις και είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στους αγωνοδίκες.

