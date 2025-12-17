Η FIA οριστικοποίησε τους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 για το 2026 και έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη λειτουργία των μονοθεσίων.

Η Formula 1 προχώρησε σε στοχευμένη απλοποίηση της ορολογίας που συνοδεύει βασικά στοιχεία των κανονισμών του 2026, με στόχο να περιοριστεί η σύγχυση των φιλάθλων και να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία των νέων, ιδιαίτερα σύνθετων, τεχνολογιών.

Τόσο η FIA όσο και η διοίκηση της Formula 1 διαπίστωσαν ότι η αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητα των κανονισμών του 2026 – λόγω των νέων ενεργειακών συστημάτων και της ενεργής αεροδυναμικής – εγκυμονούσε τον κίνδυνο οι τηλεθεατές να μην κατανοούν τι ακριβώς συμβαίνει στην πίστα. Έτσι έπρεπε να καταστρωθεί ένα σχέδιο ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη και ενιαία προσέγγιση στην ονοματολογία.

Αλλαγή ονομάτων για αποφυγή σύγχυσης

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εσωτερική έρευνα της Formula 1, η οποία έδειξε ότι ακόμη και καθιερωμένοι όροι της σύγχρονης εποχής δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτοί από το σύνολο του κοινού. Ενδεικτικά, ποσοστό άνω του 10% των φιλάθλων που συμμετείχαν σε έρευνες δεν μπορούσε να αναγνωρίσει άμεσα τι είναι το DRS, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται στο σπορ από το 2011.

Ιδιαίτερα προβληματική κρίθηκε η αρχική ορολογία για ορισμένα συστήματα. Ο όρος «Manual Override Mode» και το ακρωνύμιο «MOM» θεωρήθηκαν ασαφή και επιρρεπή σε παρερμηνείες, ενώ και οι πρώτες ονομασίες των ρυθμίσεων ενεργής αεροδυναμικής (X-mode και Z-mode) δεν βοηθούσαν στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

Έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ FIA, Formula 1, ομάδων, και μηχανικών, συμφωνήθηκε ένα νέο, πιο ξεκάθαρο πλαίσιο ορολογίας, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Overtake Mode – Λειτουργία προσπέρασης

Ο όρος Overtake Mode αντικαθιστά επίσημα το Manual Override Mode. Ενεργοποιείται όταν ένας οδηγός βρίσκεται εντός ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο μονοθέσιο σε συγκεκριμένο σημείο ανίχνευσης (σ.σ. όπως συνέβαινε με το DRS). Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επιπλέον ισχύ γύρω από τον γύρο, διευκολύνοντας την προσπάθεια προσπέρασης.

Boost Mode – Ενισχυμένη χρήση ενέργειας

Το Boost Mode αφορά την κανονική χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας της μπαταρίας, η οποία έχει ανακτηθεί μέσω του συστήματος ERS. Ο οδηγός μπορεί να το χρησιμοποιήσει τόσο για επίθεση όσο και για άμυνα, απολαμβάνοντας τη μέγιστη συνδυασμένη ισχύ κινητήρα και μπαταρίας με το πάτημα ενός κουμπιού, ανεξαρτήτως σημείου της πίστας.

Recharge – Ανάκτηση και φόρτιση ενέργειας

Με τον όρο Recharge περιγράφεται η διαδικασία επαναφόρτισης της μπαταρίας μέσω ανακτημένης ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως lift-and-coast, έντονο φρενάρισμα ή ακόμη και μερική χρήση γκαζιού σε συγκεκριμένες στροφές, ανάλογα με τη στρατηγική και τις συνθήκες.

Formula 1 and the @fia have today revealed the 2026 Technical Regulations.



2026 will see both the chassis and power units updated, in the biggest overhaul of regulations in the sport’s history. These changes will shake up the order and create new excitement, while delivering… pic.twitter.com/zRxRl0sI4f — F1 Media (@F1Media) December 17, 2025

Active Aero – Ενεργή αεροδυναμική

Το Active Aero ή αλλιώς ενεργή αεροδυναμική αναφέρεται στα κινητά αεροδυναμικά στοιχεία της εμπρός και πίσω αεροτομής, τα οποία θα προσαρμόζουν την οπισθέλκουσα (drag) και την παραγόμενη κάθετη δύναμη. Θα υπάρχουν δύο βασικές ρυθμίσεις:

Corner Mode: Αυξάνει την κάθετη δύναμη για τις στροφές

Straight Mode: Μειώνει την αντίσταση αέρα για τις ευθείες

Τα μονοθέσια F1 του 2026 σε αριθμούς

Παράλληλα με την οριστικοποίηση της νέας ορολογίας, η FIA και η Formula 1 έδωσαν στη δημοσιότητα νέα ψηφιακά σχέδια των μονοθεσίων του 2026. Τα νέα αυτοκίνητα αναμένεται να είναι περίπου 30 κιλά ελαφρύτερα από τα αντίστοιχα του 2025.

Η συνολική κάθετη δύναμη προβλέπεται να μειωθεί κατά 15–30%, λόγω της συρρίκνωσης των ground effect tunnels στο δάπεδο, ενώ η οπισθέλκουσα αναμένεται να μειωθεί έως και 40%, χάρη στη χρήση ενεργής αεροδυναμικής.

Με αυτές τις αλλαγές, η Formula 1 επιχειρεί όχι μόνο να διαμορφώσει μια νέα τεχνική εποχή από το 2026, αλλά και να κάνει το άθλημα πιο κατανοητό και προσβάσιμο στο παγκόσμιο κοινό.

