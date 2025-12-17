Το μυστικό για μία μεγάλη ανατροπή στην αγωνιστική του απόδοση αποκάλυψε ο Ιταλός rookie της Mercedes-AMG, που εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του.

Ο rookie Κίμι Αντονέλι ξεκίνησε ενθαρρυντικά τη σεζόν του 2025 στη Formula 1. Μέσα σε λίγους μόλις αγώνες κατέκτησε την pole για τον Αγώνα Σπριντ στο Μαϊάμι, δείχνοντας δείγματα από το ταλέντο του.

Ωστόσο η πορεία του εκτροχιάστηκε από μια προβληματική αναβάθμιση της ανάρτησης της Mercedes. Σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση και προσοχή κατά το ευρωπαϊκό σκέλος του πρωταθλήματος, ο 19χρονος έχασε σταδιακά την αυτοπεποίθησή του.

Η καθοριστική συνάντηση

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Αντονέλι σε συνέντευξή του στο Motorsport.com, μετά τη Μόντσα ακολούθησε μια εκτενής συνάντηση με τον επικεφαλής, Τότο Βολφ, και τον αρχιμηχανικό του, Πίτερ Μπόνινγκτον. Εκεί, άκουσε ευθέως την κριτική για την απόδοσή του, την οποία χαρακτήρισε σκληρή αλλά απολύτως εποικοδομητική.

«Είχα χάσει λίγο τον προσανατολισμό μου και σκεφτόμουν υπερβολικά το αποτέλεσμα. Μετά από εκείνη τη συζήτηση αποφάσισα να κάνω επανεκκίνηση και να ξεκινήσω από την αρχή. Μετά τη Μόντσα, έγινε μια συνάντηση ανάμεσα σε εμένα, τον Τότο και τον Μπόνο και, μετά από εκείνη τη συνάντηση, είπα στον εαυτό μου ότι έπρεπε να κάνω επανεκκίνηση και να ξεκινήσω από την αρχή. Μου είπαν κατά πρόσωπο τι πίστευαν για την απόδοσή μου, ειδικά στη Μόντσα. Ήταν όμως εποικοδομητική κριτική, την οποία δέχθηκα με θετικό τρόπο, και αυτό με βοήθησε να κάνω reset και να είμαι αποφασισμένος να πω: “Εντάξει, τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν”. Και πράγματι άλλαξαν. Η επιστροφή στην παλιά πίσω ανάρτηση, που έγινε στο Ζάντβορτ, με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά το σημείο καμπής ήταν πάνω απ’ όλα η πνευματική επανεκκίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγωνιστική ανάκαμψη και θεμέλια για το 2026

Η αγωνιστική του άνοδος συνέπεσε με την επιστροφή της Mercedes στην προηγούμενη πίσω ανάρτηση στο Ζάντβορτ, γεγονός που συνέβαλε σε καλύτερες εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν και βάθρα σε Σάο Πάολο και Λας Βέγκας. Ο Αντονέλι ολοκλήρωσε τελικά το πρωτάθλημα στην έβδομη θέση.

Ο ίδιος θεωρεί πλέον ότι οι δυσκολίες της rookie χρονιάς του αποτέλεσαν πολύτιμο μάθημα ενόψει του 2026.

«Το πιο σημαντικό ήταν η πνευματική επανεκκίνηση. Γυρίζοντας στα βασικά, βρήκα ξανά τον εαυτό μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία αυτή τον έχει κάνει πιο έτοιμο για τη συνέχεια.



