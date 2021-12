Οι δύο δραματικές επανεκκινήσεις στη Σαουδική Αραβία (vid)

Το παρθενικό Grand Prix στους δρόμους της Τζέντα αποδείχθηκε επεισοδιακό!

Η πρώτη επίσκεψη του μαγικού κόσμου της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία αποδείχθηκε τουλάχιστον επεισοδιακή. Είχαμε δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, δύο κόκκινες σημαίες που σήμαιναν διακοπή του αγώνα, άλλες τέσσερις περιόδους με εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας αλλά και ποινές εκ των υστέρων!

Τα είδαμε όλα αν και κανένα από τα παραπάνω δεν προκλήθηκε από τους δύο οδηγούς που μάχονταν σαν τα κοκόρια στους 50 γύρους της παρθενικής μάχης στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Η Formula 1 μάζεψες τις δραματικές στιγμές από τις δύο επανεκκινήσεις, που έγιναν στους γύρους 15 και 17. Κι όπως θα δείτε, σε καμία από τις δύο δεν έλειψε το καρδιοχτύπι!

Στην πρώτη, ο Μαξ Φερστάπεν είναι στην pole αλλά ο Λούις Χάμιλτον έχει καλύτερη αντίδραση και φαίνεται να παίρνει τα ηνία. Όμως ο οδηγός της Red Bull Racing έχει άλλη άποψη, βουτάει από την εξωτερική, κόβει ευθεία τη στροφή 1 και ανακτά την πρώτη θέση. Την οποία παρέδωσε κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακοπής του αγώνα.

Two restarts with two very different dramatic outcomes 💥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/U58wV9AK6e