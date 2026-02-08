Ο Χάντερ Χερ από την Ιταλία εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χάντερ Χες βρίσκεται στην Ιταλία για την πρώτη του συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον 26χρονο Αμερικανό πρωταθλητή του ελεύθερου σκι, με τις δηλώσεις του να προκαλεί την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χες μιλώντας για τη συμμετοχή του στους Αγώνες, βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την αντίθεσή του με τις πολιτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Χες είπε: «Μου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα το να εκπροσωπώ τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Προφανώς συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν τα προτιμούν. Το ότι φοράω τη σημαία δεν σημαίνει ότι εκπροσωπώ όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του αθλητή και πέρασε στην αντεπίθεση, γράφοντας την Κυριακή στο κοινωνικό δίκτυο, Truth.

«Ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης σκιέρ, Χάντερ Χες, ένας πραγματικός ηττημένος, λέει ότι δεν εκπροσωπεί τη χώρα του στους τρέχοντες Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν ισχύει αυτό, δεν έπρεπε να είχε προσπαθήσει να συμμετάσχει στην Εθνική Ομάδα, και είναι κρίμα που συμμετέχει. Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις κάποιον σαν κι αυτόν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!».

Ο Χες δεν είναι το μοναδικό μέλος την ομάδα των ΗΠΑ, που μίλησε για την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Ο Κρίστοφερ Λίλις, ολυμπιονίκης στο Πεκίνο το 2022, αναφέρθηκε στη δράση των αξιωματικών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE), λέγοντας: «Πολλές φορές, οι αθλητές διστάζουν να μιλήσουν για πολιτικές απόψεις και για το πώς νιώθουμε για διάφορα πράγματα. Νιώθω συντετριμμένος για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι ως χώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων και στη διασφάλιση ότι αντιμετωπίζουμε τους πολίτες μας, όπως και όλους, με αγάπη και σεβασμό».