Σύμφωνα με την Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή ο δρομέας Απόστολος Αγγελής θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αθλητής που θα αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την περασμένη Παρασκευή (06/02) ξεκίνησαν και επίσημα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 που διεξάγονται στην ιταλική πόλη Κορτίνα Ντ΄Αμπέτσι, αλλά και στο Μιλάνο.

Η Ελλάδα στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές και αθλήτριες στα αθλήματα Δρόμων Αντοχής και το Αλπικό Σκι: Τον Απόστολο Αγγέλη, την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, τη Νεφέλη Τίτα, την Μαρία Ελένη Τσιόβολου και τον Αλέξανδρο Γκίνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αγγελής, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος έλληνας αθλητής που θα συμμετάσχει στους φετινούς αγώνες, είναι δρομέας αντοχής και θα αγωνιστεί στα 20 χλμ (10 κλασική + 10 ελεύθερη τεχνική), στο Ατομικό Σπριντ Κλασικής Τεχνικής και στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο 32χρόνος αθλητής από τα Ιωάννινα θα κάνει το «ντεμπούτο» του σήμερα (10/02, 10:15) στο Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσικής Τεχνικής στο «Tesero Cross Country Skiing Stadium».

«Ο Aπόστολος Αγγέλης είναι ο πρώτος Έλληνας που θα αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina. Αγωνίζεται την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσικής Τεχνικής στις 10.15 στο Tesero Cross Country Skiing Stadium. Καλή επιτυχία Απόστολε», αναφέρει η ανακοίνωση της επιτροπής