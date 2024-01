Η Σουηδία κατέθεσε ένσταση, θεωρώντας αντικανονικό το γκολ ισοφάρισης της Γαλλίας στο τέλος του κανονικού αγώνα για τα ημιτελικά του Euro 2024, τι ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

H Γαλλία νίκησε τη Σουηδία με 34-30 στην παράταση, όμως ο πρώτος ημιτελικός του Euro 2024 της Γερμανίας βρίσκεται στον «αέρα».

Ο λόγος το γκολ ισοφάρισης των Γάλλων σε «νεκρό» χρόνο στην κανονική διάρκεια, με τη βολή από τον Ελοχί Πραντί, που έγραψε το 27-27 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Οι Σουηδοί κατέθεσαν ένσταση για αντικανονικό γκολ, θεωρώντας την κίνηση των ποδιών του Γάλλου παίκτη μη κανονική.

It's not a discussion. The goal was illegal. pic.twitter.com/s7C89haaDR