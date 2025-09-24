Με χτυπήματα στον τετρακέφαλο αποχώρησαν από τον χθεσινό (23/9) αγώνα με τη Μαρκό οι Γιάννης Γιαννιώτας, Μιχάλης Βοριαζίδης ενώ ο Χαμζά Μεντίλ αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον δικέφαλο!

Ο Μανόλο Χιμένεθ «ευχήθηκε» την επιστροφή των τραυματιών και μάλιστα εξήγησε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μεσοεπιθετική γραμμή αλλά σήμερα (24/9) προέκυψαν τρία επιπλέον προβλήματα. Γιάννης Γιαννιώτας και Μιχάλης Βοριαζίδης ήδη υποβάλλονται σε θεραπείες μετά τους τραυματισμούς τους στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Μαρκό καθώς αποχώρησαν με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Ο Χαμζά Μεντίλ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης και θα υποβληθεί σε εξετάσεις έπειτα από τις ενοχλήσεις που ένιωσε στον δικέφαλο.

Αυτές οι απουσίες περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Ισπανού προπονητή ενόψει του εντός έδρας αγώνα (27/9) με τον Πανσερραϊκό στον οποίον ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται οι Μάικιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Καντεβέρα και Αλφαρέλα ενώ ο Τάσος Δώνης συμμετέχει μεν στο ομαδικό πρόγραμμα αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής.