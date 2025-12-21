H AΕΚ συνέχισε με το απόλυτο και μόνη στην κορυφή στην Α1 γυναικών

Η ΑΕΚ νίκησε με άνεση την Πυλαία με 39-22 στο ΟΑΚΑ, έκλεισε χωρίς βαθμολογική απώλεια τον 1ο γύρο κι οδηγεί μόνη την κούρσα στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ΑΕΚ συνέχισε την απόλυτη πορεία της στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, επικρατώντας επί της Πυλαίας με 39-22 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ.

Στο παιχνίδι που έκλεισε την 9η αγωνιστική και τη δράση για το 2025, η Ένωση νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την Πυλαία, καθώς προηγήθηκε με 14-5 στο 15' και 24-9 στο πρώτο ημίχρονο.

Στον ίδιο ρυθμό κύλησε και το 2ο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να φθάσει στο τελικό 39-22, για την 9η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, που θα τη διατηρήσει μόνη στην κορυφή.

Η ΑΕΚ έκλεισε χωρίς βαθμολογική απώλεια τον 1ο γύρο, έχοντας νικήσει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά στις 17 Ιανουαρίου με ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία.

Θα προηγηθούν το διήμερο 10-11 Ιανουαρίου οι νοκ άουτ προημιτελικοί του Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ, μετά το πρωτάθλημα, θα φιλοξενηθεί ξανά από την Κυπελλούχο, Νέα Ιωνία.

ΑΕΚ – ΑΕΣΧ Πυλαίας 39-22

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 9-4, 14-5, 17-6, 20-8, 24-9 (ημ.), 27-11, 29-13, 32-15, 33-17, 36-21, 39-22.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Παναγιωτίδου 3, Ρεσέντε 7, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 1, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 3, Σαρκίρη 2, Μανιά 4, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο 1, Ενρίκε 5.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Διονύσης Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Χατζηνικολάου, Κουκμίση 9, Μήγγα 1, Τσιγαρίδα Αθα. 4, Χριστοφόρις 3, Καρβάλιο, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 1, Κιοκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθη. 1, Βαρυτιμιάδου 1, ΓΙούπα, Πάσχου.

Διαιτητές: Βαγγελτσίκης-Ποδηλατά. Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 4/4-2/2.

Η βαθμολογία