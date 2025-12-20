Νίκες για Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ στην Α1 γυναικών

Η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία επέστρεψε στις επιτυχίες νικώντας την Αναγέννηση στην Άρτα με 22-19, άνετο δίποντο ο ΠΑΟΚ επί του Πανοράματος με 40-20.

Τα φαβορί επικράτησαν στα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών, με τη Νέα Ιωνία να σημειώνει τη πιο σημαντική νίκη.

Οι πρωταθλήτριες μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ, πέρασαν νικηφόρα από την Άρτα νικώντας την Αναγέννηση με 22-19, ένα δίποντο που «χτίστηκε» κυρίως στην αμυντική απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, όταν δέχθηκαν μόλις πέντε γκολ, προηγήθηκαν με 12-5, με τη γηπεδούχο Αναγέννηση στο 2ο ημίχρονο να είναι καλύτερη, όμως απλά να μειώνει στο τελικό 22-19.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με διπλό σκορ επί του Παναράματος με 40-20, για την 8η νίκη στο πρωτάθλημα, ο Αθηναϊκός-τυπικά φιλοξενούνος νίκησε τον Άρη Νίκαιας με 29-24 στον Βύρωνα, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε το Καματερό επί του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 31-24.

Στοιχεία αγώνων - Βαθμολογία - (9η αγωνιστική)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ-Πανόραμα 40-20

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 7-3, 12-5, 15-6, 19-8, 23-9 (ημχ.), 26-10, 29-14, 31-15, 33-17, 36-18, 40-20.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Αργυροπούλου 1, Τροχίδου 7, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 2, Σεβδίλη 5, Ανδρίτσου 4, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 1, Κουλούρη 6, Μπουράτο 4, Μιλόγεβιτς 1.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Oικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη, Παπαδοπούλου Γ. 1, Γιαννοπούλου, Πέγιου 2, Περζεγκάι, Μούρνου 3, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1,. Μεϊμαρίδου, Χριστοδουλίδου 7, Κουκλοτίδου 2, Κυρικίδου 4, Παπαδοπούλου Αγ.

Διαιτητές: Γράψας- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 6/7-1/1.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών- ΓΑΣ Καματερού 24-31

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-5, 2-9, 4-12, 6-16, 9-19 (ημχ), 11-21, 13-24, 17-27, 19-29, 21-31, 24-31

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Αν. Φιράκου, Ζερβού 1, Αντ. Φιράκου 2, Αναστασιάδου, Θεοωδωρίδου, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Σιαράψη, Δημάκου 7, Κ. Φλώρου, Β. Φλώρου 5, Φιλιππιάδου 4, Χατζηδάκη 1, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 4.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Μιχ. Βασιλείου, Μ. Βασιλείου, Ναντότσι 2, Κοτρώτσιου 6, Λουρίδα, Ιωάννου, Μπανάση 5, Ψαριώτη 2, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Αν. Βασιλείου 6, Πατρώνη 4, Αρβανίτη, Μαυροπούλου 6

Διαιτητές: Χαρίτσος- Τσιάνας, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 2-4, Πέναλτι: 1/1-3/3

Αναγέννηση Άρτας- Ν. Ιωνία 19-22

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 1-5, 2-8, 4-10, 4-12, 5-12 (ημχ), 8-15, 10-17, 11-17, 13-18, 15-19, 19-22

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Αμβροσιάδου, Ρίζου, Τρούλλη, Νούλα, Καπρινιώτη 2, Σπυριδοπούλου 6, Κωστοπούλου 5, Νικολάου 1, Καραχαρίση 1, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 4.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς, Μιχαηλίδου, Καραμάνου 1, Κρνιτς 1, Γάσπαρη 2, Μακρή, Φράγκου 3, Γιαννούλια, Ν. Κεπεσίδου, Γιαννοπούλου, Ρούσου 1, Νταβίντοβιτς 2, Μυλωνά 1, Στουγιαννίδου 11.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Βέργος, Κόκκινη: 54:45 Νταβίντοβιτς (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 2-10, Πέναλτι: 3/6-4/5

Άρης Νικαίας- Αθηναϊκός 24-29

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 4-5, 6-7, 8-11, 10-14, 14-17 (ημχ.), 14-20, 16-22, 19-25, 20-27, 20-28, 24-29.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Διακογιάννη 5, Μαυρογεώργη, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου, Λούκου 1, Λυτρίβη 5, Μαντζώρου 3, Σιάπχα, Μανιά 4, Ταβλαρίδη 5, Παρεσόγλου.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Σουκακουέξε 2, Χατζηλιάδου 1, Τζούρισιτς, Μουρατίδου 1, Κούρου, Σαββαλάκη, Ταβάρες 5, Χαριτίδη 5, Σα Πεσόα 10, Βέτκοβα, Αμπατζή, Νούσια 5, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι:1/2-1/2.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΟΑΚΑ 13:00 ΑΕΚ- Πυλαία



Η βαθμολογία