Ο δυνατός ΠΑΟΚ χαρίζει άλλο χρώμα στη Handball Premier

O ΠΑΟΚ σε διάστημα 19 ημερών ημερών νίκησε στη Μίκρα την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και το Gazzetta γράφει για το διαφορετικό που προσφέρει στη Handball Premier.

Ένας νέος άνεμος πνέει στην ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» των τριών πρωταθλημάτων (2009, 2010, 2015) σε επίπεδο Handball Premier, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 2015-16, έχει να επιδείξει μόλις μια παρουσία σε τελικούς, το 2022 απέναντι στην ΑΕΚ.

Η τελευταία, μαζί με τον Ολυμπιακό από το 2018 συνθέτουν το ζευγάρι των τελικών, όμως η τρέχουσα Handball Premier, μετά και το ξεκίνημα του β' γύρου στην κορυφή χωρά και τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο «Σπίτι του Χάντμπολ» μετρά έξι νίκες και οι δύο από αυτές δείχνουν σημάδια πως κάτι καλό γίνεται στο τμήμα: Στις 19 Νοεμβρίου σταμάτησε το αήττητο της ΑΕΚ (29-27) και σήμερα επικράτησε και επί του πρωταθλητή Ολυμπιακού 30-27, δίνοντας μια διαφορετική νότα στο πρωτάθλημα των δύο.

Η πρόσληψη Ανανιάδη, η πρώτη σημαντική κίνηση

Το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο Μπάμπης Ανανιάδης. Ο 39χρονος προπονητής άφησε την Πυλαία, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ το 2022, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

«Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια ομάδα που να εμπνέει, να παλεύει και να αγωνίζεται με πάθος και με αποφασιστικότητα» δήλωνε ο Μπάμπης Ανανιάδης την ημέρα της παρουσίασής του.

Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στη σεζόν, η Handball Premier άρχισε από την Ηλιούπολη τον Σεπτέμβριο και την ήττα από τον Ολυμπιακό με 37-25, όμως από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι.

O ΠΑΟΚ έχει χαμηλότερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, όμως από μόνα τους τα χρήματα δεν εγγυώνται επιτυχίες.

Το καλοκαίρι έγιναν προσεκτικές κινήσεις και μέχρι τώρα αποδίδουν καρπούς. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας, Ιγκόρ Άρσιτς, καθώς και ο Γιώργος Παπαβασίλης επέστρεψαν στην ομάδα, η παρουσία των Δομπρή, Λαδάκη και Ελευθεριάδη εξίσου σημαντική.

Η διοίκηση του Ερασιτέχνη στράφηκε στην αιγυπτιακή αγορά, με τον πλέι μέικερ Μαρβάν Φεράς να αποτελεί τον οργανωτή του παιχνιδιού, ενώ μόλις στις 13 Νοεμβρίου ενσωματώθηκε στην ομάδα ο Μοχάμεντ Μάμντουχ, προσδίδοντας μεγαλύτερη ισχύ στη γραμμή των πίβοτ.

Το ελληνικό χάντμπολ χρειάζεται τον ΠΑΟΚ δυνατό κι ανταγωνιστικό απέναντι στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή απέχει δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, σε αυτή την απόσταση θα βρίσκεται λογικά και ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (10/12) εφόσον νικήσει τη Δράμα.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε στα ίσα την πανίσχυρη Μπεσίκτας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό για ένα γκολ στoν 3ο γύρο του EHF European Cup, δείγμα επίσης της σωστής πορείας του.

Όσο οι επιτυχίες συνεχίζονται, τόσο μεγαλώνει και η πίστη στις τάξεις της ομάδας. Στις αρχές Μαρτίου και σε δύο αγωνιστικές θα κριθεί η θέση των τριών πρώτων ομάδων στην κανονική περίοδο και πριν από τα πλέι οφ: Πρώτα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ τη 19η αγωνιστική κι έπειτα στη μονομαχία ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην 20ή αγωνιστική, αντίστοιχα.

Όμως για τους «Δικέφαλους» προηγείται ένα νοκ άουτ παιχνίδι, που θα κρίνει την πορεία τους στον άλλο σημαντικό στόχο της χρονιάς, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 20 Δεκεμβρίου, για μια θέση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα ακόμα τεστ των αντοχών που μπορεί να έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, τώρα που γίνεται σιγά σιγά και πάλι υπολογίσιμη δύναμη.