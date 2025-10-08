Ο ΓΑΣ Κιλκίς πέρασε από τη Δράμα

Ο ΓΑΣ Κιλκίς επικράτησε επί της Δράμας με 30-26, για την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη Handball Premier.

Σπουδαία νίκη, την πρώτη εκτός έδρας πανηγύρισες ο ΓΑΣ Κιλκίς, επικρατώντας της Δράμας με 30-26, σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Handball Premier.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά τον αγώνα, προηγήθηκαν με 6-0 στο 6' και 11-21 στο 15'. Σταδιακά οι γηπεδούχοι μείωσαν αρχικά σε 14-8 (26') και σε 14-11 (30'), ισοφάρισαν 15-15 και πέρασαν μπροστά με 17-16 στο 40'

Ο ΓΑΣ Κιλκίς πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα, ξέφυγε με 24-21 στο 52' και με 26-22 στο 55', φθάνοντας στο τελικό 30-26 και στο δίποντο της νίκης που τον φέρνει στην 3η θέση μαζί με τους ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό.

Η αγωνιστική κρίση συνεχίζεται για τη Δράμα, που γνώρισε την 4η σερί ήττα, έχοντας να επιδείξει μόνο τη νίκη επί των Βριλησσίων στην πρεμιέρα.

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 1-7, 2-11, 4-11, 8-13, 11-14 (ημ.), 11-14, 17-16, 19-19, 21-23, 23-26, 26-30

Δράμα (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ 2, Σίνα, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 2

ΓΑΣ Κιλκίς (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 5, Τσαμουρίδης 1, Αλεξανδρίδης 6, Κουκμίσης 8, Μπουτκάρης, Χαριζόπουλος, Ντελίριεφ, Τζέλη, Μαντάς, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 3/4-6/6

Η συνέχεια της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 11/10

Σπίτι του Χάντμπολ 16:15 ΠΑΟΚ - Ιωνικός NF

ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ - Διομήδης Άργους

Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΣΕ Δούκα

Δευτέρα 13/10

Φιλίππειο 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)



Η βαθμολογία

(4η αγωνιστική)