Ο ΓΑΣ Κιλκίς πέρασε από τη Δράμα

ΓΑΣ Κιλκίς: Σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας
Σπουδαία νίκη, την πρώτη εκτός έδρας πανηγύρισες ο ΓΑΣ Κιλκίς, επικρατώντας της Δράμας με 30-26, σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Handball Premier.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά τον αγώνα, προηγήθηκαν με 6-0 στο 6' και 11-21 στο 15'. Σταδιακά οι γηπεδούχοι μείωσαν αρχικά σε 14-8 (26') και σε 14-11 (30'), ισοφάρισαν 15-15 και πέρασαν μπροστά με 17-16 στο 40'
Ο ΓΑΣ Κιλκίς πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα, ξέφυγε με 24-21 στο 52' και με 26-22 στο 55', φθάνοντας στο τελικό 30-26 και στο δίποντο της νίκης που τον φέρνει στην 3η θέση μαζί με τους ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό.
Η αγωνιστική κρίση συνεχίζεται για τη Δράμα, που γνώρισε την 4η σερί ήττα, έχοντας να επιδείξει μόνο τη νίκη επί των Βριλησσίων στην πρεμιέρα.
Τα πεντάλεπτα: 0-5, 1-7, 2-11, 4-11, 8-13, 11-14 (ημ.), 11-14, 17-16, 19-19, 21-23, 23-26, 26-30
Δράμα (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ 2, Σίνα, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 2
ΓΑΣ Κιλκίς (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 5, Τσαμουρίδης 1, Αλεξανδρίδης 6, Κουκμίσης 8, Μπουτκάρης, Χαριζόπουλος, Ντελίριεφ, Τζέλη, Μαντάς, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.
Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 3/4-6/6
Η συνέχεια της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 11/10
- Σπίτι του Χάντμπολ 16:15 ΠΑΟΚ - Ιωνικός NF
- ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ - Διομήδης Άργους
- Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΣΕ Δούκα
Δευτέρα 13/10
- Φιλίππειο 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
(4η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 10 (5 αγ.)
- 2.ΑΕΚ 6 (3 αγ.)
- 3.ΠΑΟΚ 5
- 4.Αθηναϊκός 5
- 5.ΓΑΣ Κιλκίς 5
- 6.Ιωνικός 4
- 7.Διομήδης Άργους 4
- 8.Ζαφειράκης Νάουσας 4 (5 αγ.)
- 9.ΑΣΕ Δούκα 4
- 10.Δράμα 2
- 11.Φέρωνας Βέροιας 1
- 12.Βριλήσσια 0
