Η Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος απέκτησε ιδιόκτητη στέγη, ανακοινώνοντας την αγορά γραφείων.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει την αγορά των γραφείων της επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 56, στην Αθήνα, όπου στεγάζονται επί σειρά ετών οι διοικητικές της υπηρεσίες.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην 47χρονη ιστορία της Ομοσπονδίας, η οποία αποκτά πλέον ιδιόκτητη στέγη, ενισχύοντας την περιουσιακή της υπόσταση και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της λειτουργίας της.

Η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής χειροσφαίρισης, καθώς μετατρέπει μια διαχρονική δαπάνη μίσθωσης σε ένα μόνιμο περιουσιακό στοιχείο προς όφελος του αθλήματος.

Η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων συνιστά μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και ένα ακόμη βήμα προς την οικονομική αυτοτέλεια και τη θεσμική ενδυνάμωση του ελληνικού χάντμπολ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΧΕ είναι η πρώτη αθλητική ομοσπονδία στην Ελλάδα που αποκτά ιδιόκτητη στέγη, έχοντας λάβει προηγουμένως και την τυπική έγκριση του Υπουργείου Αθλητισμού.

Το παρών στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης έδωσαν ο Α' Αντιπρόεδρος της ΟΧΕ, Τάσος Χειβιδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ, Κώστας Σταματιάδης, ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Θωμάς Παπαλιάγκας, η συμβολαιογράφος, Αλεξάνδρα Αθανασίου, και ο πρώην ιδιοκτήτης του ακινήτου, Βασίλης Σκαλιώρας.