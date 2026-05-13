Με αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία οκτώ λεπτά η εθνική ομάδα νίκησε την Ολλανδία με 29-27 στη Χαλκίδα και την Κυριακή στο Ρότερνταμ θα παίξει τα ρέστα της για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

H εθνική ομάδα ανδρών με μια αντεπίθεση διαρκείας και με τους παίκτες της να κάνουν κατάθεση ψυχής, κράτησαν ζωντανό το όνειρο πρόκρισης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, που θα γίνει στη Γερμανία (13-31 Ιανουαρίου).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε την Ολλανδία με 29-27 στη Χαλκίδα, επιστρέφοντας από το -5 (20-25) του 52ου λεπτού και την Κυριακή (17/5, 16:00 ΕΡΤ SPORTS) στο Ρότερνταμ θα παίξει για να προκριθεί σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος για 2η φορά και μετά το 2005 στην Τυνησία.



Η Ολλανδία ξεκίνησε με ένα γρήγορο 2-0, όμως μετά το 3ο λεπτό η εθνική ομάδα άρχισε να βρίσκει λύσεις, απαντώντας με σερί 5-0, για το 5-2 στο 9ο λεπτό.

Οι Ελευθεριάδης, Μπόσκος και Τόσκας με διαδοχικά γκολ έκαναν το 9-4 (14'), ο Παπαβασίλης διατήρησε το +5 (10-5) στο 16', όμως οι Ολλανδοί στη συνέχεια έβγαλαν αντίδραση.

Παρότι έχασαν τρία πέναλτι στο 1ο ημίχρονο, ροκάνισαν τη διαφορά, μείωσαν σε 10-8 (19') και μετά το 25' με δικό τους 3-0 ισοφάρισαν σε 12-12 (28'), όμως οι Ελευθεριάδης και Παναγιώτου έγραψαν το 14-12 για το 1ο ημίχρονο.

Τα γκολ από τον Μπόσκο έφεραν το 16-12 στο τρίλεπτο του β' ημίχρονο, όμως δεν υπήρχε ανάλογη συνέχεια. Η Ολλανδία μείωσε γρήγορα σε 16-14, με δύο γκολ από τον Μπάιενς κι ένα από τον Τεν Φέλντε ισοφάρισε 17-17, τη στιγμή που ο Ελευθεριάδης αντίκριζε την κόκκινη κάρτα (38') για αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Οι φιλοξενούμενοι με επιμέρους 3-0 προσπέρασαν με 20-18 (41') και με διαδοχικά γκολ των Ταμπαόδα και Νάχτεγκαλ οι «οράνιε» ξέφυγαν με 23-19 (48') και έφθασαν στο 25-20 (52΄).

Εκεί σήμανε η αντεπίθεση της εθνικής ομάδας, με ένα γκολ από τον Λιάπη και δύο από τον Παναγιώτου έγινε το 25-23 (54'). Ο Παναγιώτου έχοντας βρει ρυθμό, μείωσε σε 26-25 (56') και ο Τόσκας ισοφάρισε σε 26-26.

Ο Παναγιώτου συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ, κάνοντας το 27-26 και το 28-27, με τον Αραμπατζή στην εκπνοή να διαμορφώνει το τελικό 29-27.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-3, 9-5, 11-8, 11-9, 14-12 (ημ.), 17-14, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26, 29-27.

