O Ολυμπιακός και η Δράμα ξεκινούν στο EHF European Cup

Ο Ολυμπιακός και η Δράμα ανοίγουν τον χορό των ελληνικών συμμετοχών στον 2ο γύρο του EHF European Cup ανδρών.

Ο Ολυμπιακός και η Δράμα είναι οι δύο από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες που μπαίνουν πρώτες στα παιχνίδια του 2ου γύρου στο EHF European Cup ανδρών.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι αντιμετωπίζοντας την ιταλική Άλμπατρο Συρακουσών, με τα δύο παιχνίδια να γίνονται στο γυμναστήριο Ηλιούπολης. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει το Σάββατο (11/10, 19:30) με τυπικά γηπεδούχο την ιταλική ομάδα και ο επαναληπτικός τη Δευτέρα (13/10, 19:30).



Ο πίβοτ του Ολυμπιακού, Χρύσανθος Τσαναξίδης δήλωσε: «Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε κάνει ένα σερί νικών με καλές εμφανίσεις συνολικά και δείχνουμε να έχουμε βρει τον αγωνιστικό μας ρυθμό. Η αντίπαλός μας είναι μια αξιόμαχη ομάδα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος και σίγουρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από τη δική μας πλευρά, θα παλέψουμε για την πρόκριση και θα δώσουμε το 100%, για να πετύχουμε δύο νίκες, όπως οφείλουμε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και σε αυτή την ευρωπαϊκή μάχη».

Δύσκολη αποστολή στο Μαυροβούνιο η Δράμα

Η Δράμα βρίσκεται ήδη στο Τσέτινιε του Μαυροβούνιου, παλιά πρωτεύουσα της χώρας, έχοντας δύσκολο έργο απέναντι στη Λόβτσεν, που μετρά 12 πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τρία τελευταία.

Η ομάδα της Δράμας ψάχνει μια αντίδραση, καθώς προέρχεται από τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Handball Premier, όμως για πρώτη φορά θα παραταχθεί πλήρης, με τους Αδάμ Παπαδόπουλο και Νίκο Κρητικό να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα.

«Θέλουμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Είναι στα θετικά η επιστροφή του Αδάμ Παπαδόπουλου. Η Λόβτσεν είναι μια παραδοσιακή δύναμη των Βαλκανίων, έχει δύσκολη έδρα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι. Χρειαζόμαστε μία νίκη ψυχολογίας για να μπορέσουμε να βρούμε ξανά τον καλό μας εαυτό και φυσικά να πάρουμε το αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας» είπε ο τεχνικός της Δράμας, Σάκης Βαλαβάνης.

Τρεις αγώνες στη Handball Premier

Mε τρία παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σάββατο η Handball Premier, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ιωνικός Ν. Φ. στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 11/10

Σπίτι του Χάντμπολ 16:15 ΠΑΟΚ- Ιωνικός

ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ - Διομήδης Άργους

Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων - ΑΣΕ Δούκα

Δευτέρα 13/10

Φιλίππειο 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

(4η αγωνιστική)