Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για το χάντμπολ, επικρατώντας της ΑΕΚ με 24-23 σκορ στον τελικό του Super Cup Ελλάδας. Δείτε τα στιγμιότυπα του τελικού...

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο χάντμπολ ανήκει στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 24-23 στον τελικό Super Cup Ελλάδας της ΑΕΚ και έφτασαν στην κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου τίτλου τους στη διοργάνωση.

Αναφορικά με το ματς οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν το προβάδισμα από την αρχή του ματς, το οποίο έχασαν πριν το τέλος του ημιχρόνου από την Ένωση. Στο δεύτερο μέρος μπήκαν πιο δυνατά και έφτασαν πάλι στο +5 (21-16). Βέβαια, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν και πάλι τις λύσεις για να πλησιάσουν στο σκορ, ωστόσο δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Μία απόκρουση του Ντιόγκο Βαλέριο στο τέλος αποδείχθηκε κομβική για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο με σκορ 24-23.

Δείτε τα στιγμιότυπα του τελικού Super Cup Ελλάδας

