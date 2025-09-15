Ρουί Σίλβα στον κόσμο της ΑΕΚ: «Ήταν η τελευταία φορά που χάσαμε από τον Ολυμπιακό»

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ρουί Σίλβα, μετά το τέλος του τελικού στο Super Cup Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο με νίκη 24-23 κατευθύνθηκε προς τον κόσμο της Ένωσης τονίζοντας πως η ομάδα του δεν θα χάσει ξανά από τους «ερυθρόλευκους»

Ο Πορτογάλος προπονητής της Ένωσης, έπειτα την ήττα στις λεπτομέρειες από τους Πειραιώτες, κατευθύνθηκε στον κόσμο της ομάδας που παρευρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Ανέβηκε στις κερκίδες και ξεκαθάρισε πως αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία ήττα των «κιτρινόμαυρων» από τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Σίλβα στον κόσμο της ΑΕΚ

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που χάσαμε από αυτούς. Σας θέλω δίπλα στην ομάδα όλη τη χρονιά, όπως ξέρω ότι κάνετε πάντα. Σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Στο τέλος θα πανηγυρίζουμε εμείς. Αυτό σας το υπόσχομαι προσωπικά. Απόψε ήταν η πρώτη και η τελευταία τους φορά».

