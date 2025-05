O Ράφα Ναδάλ τιμήθηκε από τους διοργανωτές του Roland Garros και στο «Philippe Chatrier» εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές.

Ο Ράφα Ναδάλ επέστρεψε στο Παρίσι και στις εγκαταστάσεις του αγαπημένου του Roland Garros, όχι όμως για να αγωνιστεί.

Ο 39χρονος «βασιλιάς» του χώματος, είναι ο παίκτης που έχει σημαδέψει όσο κανείς άλλος το γαλλικό Όπεν και αυτό είναι που σημάδεψε την καριέρα του.

Μετά το 3ο παιχνίδι της πρεμιέρας στο «Philippe Chatrier» όλα έμοιαζαν διαφορετικά, ο κόσμος ξεχείλιζε στο κεντρικό κορτ για να τιμήσει τον παίκτη των 14 τίτλων στo Roland Garros.

Όλοι οι φίλαθλοι φορούσαν μπλουζάκια στο χρώμα του χώματος, που έγραφαν «Μerci Rafa», ανάμεσά τους ο Κάρλος Αλκαράθ και η Ίγκα Σβιόντεκ.

Στη γιορτή για τον Ράφα Ναδάλ, δίπλα του στο κορτ, οι μεγάλοι του αντίπαλοι, αλλά και φίλοι όλα αυτά τα χρόνια: Ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Άντι Μάρεϊ.

Οι διοργανωτές για να τιμήσουν τον Ράφα Ναδάλ, παρουσίασαν το αποτύπωμά του, που θα μείνει για πάντα στο «Philippe Chatrier».

Ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση και τα δάκρυά του. Στο σύντομο χαιρετισμό του κι απευθυνόμενος στους Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Μάρεϊ είπε: «Είναι απίστευτο το πώς ο χρόνος αλλάζει την προοπτική των πάντων. Nόβακ ακόμα δεν το ξέρεις, Άντι πιθανότατα θα το έχεις συνειδητοποιήσει, Ρότζερ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.

The close-up of Rafa Nadal's permanent footprint on Phillipe Chatrier at Roland Garros.



Never seen anything like this in tennis, ever. pic.twitter.com/NW0XWZawL0