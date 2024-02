«Άλμα Ζωής» κάνει η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών

Με κάθε γκολ που θα σημειώνει η εθνική γυναικών στα παιχνίδια με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και την Κροατία στα προκριματικά του Euro 2024, ταυτόχρονα θα ενισχύεται οικονομικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και η εθνική ομάδα γυναικών σε συνεργασία με την ΕΣΟΑ (Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες) και το «Make place for one more woman», ενεργοποιούν για άλλη μια φορά το ροζ φύλλο του Αγώνα της Ζωής για την αύξηση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών και άλλων δράσεων στήριξης καρκινοπαθών ατόμων.

Μια ακόμα δράση που μεταμορφώνει τα γήπεδα του χάντμπολ σε πλατφόρμες έμπρακτης υποστήριξης για τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Οι αθλήτριες της εθνικής χάντμπολ θα κάνουν «Άλμα Ζωής» και θα σκοράρουν με αντίπαλο τον καρκίνο, στους αγώνες για τα προκριματικά του EURO 2024 με αντιπάλους τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (3 Μαρτίου) και την Κροατία (3 Απριλίου) στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

Κάθε γκολ που θα σημειώνει η εθνική μας ομάδα, θα ενισχύει οικονομικά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», μέσω ειδικής συμφωνίας που υπάρχει με την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος.

Το χάντμπολ με αυτό τον τρόπο δείχνει άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και στέκεται στο πλευρό του Συλλόγου και του σπουδαίου έργου που επιτελεί, ενώ παράλληλα θα υπάρξει προτροπή στους θεατές των αγώνων να γίνουν δότες μυελού των οστών.