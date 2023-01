Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, με τη νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας να ξεχωρίζει, το πανόραμα της διοργάνωσης.

Στη σκιά του σκανδάλου με την εμπλοκή διαιτητών σε στημένους αγώνες, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (15/1) η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών της Πολωνίας και της Σερβίας.

Η Γερμανία νικώντας τη Σερβία με 34-33 στο Κατοβίτσε διπλασίασε τις νίκες της στον 5ο όμιλο και προκρίθηκε στον main round της διοργάνωσης.

Στα αξιοσημείωτα το ρεκόρ του Μίκελ Χάνσεν, με τον σταρ της πρωταθλήτριας Δανίας να φθάνει στα 300 γκολ στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/1

Α' Όμιλος (Κρακοβία)

Μαυροβούνιο - Ιράν 34-31

Ισπανία-Χιλή 34-26

Βαθμολογία

1.Ισπανία 4

2.Μαυροβούνιο 2

3.Ιράν 2

-------------------

4.Χιλή 0

2ος Όμιλος (Κατοβίτσε)

Γαλλία-Σαουδική Αραβία 41-23

Πολωνία-Σλοβενία 23-32

Βαθμολογία

1.Σλοβενία 4

2.Γαλλία 4

3.Πολωνία 0

-------------------

4.Σαουδική Αραβία 0

3ος Όμιλος (Γκέτεμποργκ)

Βραζιλία-Ουρουγουάη 35-24

Σουηδία-Πράσινο Ακρωτήριο 34-27

Βαθμολογία

1.Σουηδία 4

2.Βραζιλία 2

3.Πράσινο Ακρωτήριο 2

---------------------

4.Ουρουγουάη 0

4ος Όμιλος (Κρίστιανσταντ)

Πορτογαλία-Ν. Κορέα 32-24

Ισλανδία-Ουγγαρία 28-30

Βαθμολογία

1.Ουγγαρία 4

2.Πορτογαλία 2

3.Ισλανδία 2

----------------

4.Ν. Κορέα 0

Κυριακή 15/1

5ος Όμιλος (Κατοβίτσε)

Γερμανία-Σερβία 34-33

Κατάρ-Αλγερία 29-24

Bαθμολογία

1.Γερμανία 4

2.Σερβία 2

3.Κατάρ 2

---------------

4.Αλγερία 0

6ος Όμιλος (Κρακοβία)

Βόρεια Μακεδονία-Ολλανδία 24-34

Νορβηγία - Αργεντινή 32-21

Βαθμολογία

1.Νορβηγία 4

2.Ολλανδία 4

3.Αργεντινή 0

--------------------------

4.Βόρεια Μακεδονία 0



7ος Όμιλος (Γιόνκεπινγκ)

Αίγυπτος - Μαρόκο 29-19

Κροατία-ΗΠΑ 40-22

Βαθμολογία

1.Αίγυπτος 4

2.Κροατία 2

3.ΗΠΑ 2

----------

4.Μαρόκο 0

Is it possible to save two fast breaks in less than 20 seconds? Well, you'd better ask Dino Slavic #POLSWE2023 #sticktogether @HRStwitt pic.twitter.com/bPbU0AahA9 — International Handball Federation (@ihf_info) January 15, 2023

8ος Όμιλος (Μάλμε)

Βέλγιο-Τυνησία 31-29

Δανία-Μπαχρέιν 36-21

World Championship debutants 🇧🇪 Belgium take their first win A key penalty save from Jef Lettens in the final minutes decides the final score in his side's favour #POLSWE2023 #sticktogether @Belgianhandball pic.twitter.com/iXaDXCZr5r January 15, 2023

Βαθμολογία

1.Δανία 4

2.Βέλγιο 2

3.Τυνησία 1

---------------

4.Μπαχρέιν 1