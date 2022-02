Η ΑΕΚ ουσιαστικά αποχαιρέτησε όποιες ελπίδες είχε για πρόκριση στα φάση των «16» στο EHF European League.

H ΑΕΚ δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία για φθάσει στη νίκη επί της Γκρούντφος στην Ουγγαρία, αλλά στο τέλος γνώρισε την ήττα με 25-24 για την 7η αγωνιστική των ομίλων του EHF European League και έχασε πολύτιμο έδαφος για να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιζαν τα ρέστα τους στην πόλη Γκιόρ, απέναντι σε μια ομάδα την οποία είχε κερδίσει 34-26 στη Χαλκίδα, στην πρεμιέρα των ομίλων. Οι παίκτες της ΑΕΚ έφθασαν σε προβάδισμα πέντε γκολ στο 38', αλλά δεν πήραν τίποτα. Μάλιστα στο τελευταίο τρίλεπτο δέχθηκε δύο σερί γκολ, χάνοντας ακόμα και τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ΑΕΚ μετρά πέντε διαδοχικές ήττες και οι πιθανόητες πρόκρισης μειώθηκαν αισθητά.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο στο πρώτο ημίχρονο. Η ουγγρική ομάδα μετά το 10ο λεπτό δημιούργησε και συντήρησε διαφορές δύο γκολ (5-3, 6-4, 7-5) μέχρι το 16'. Η ΑΕΚ με γκολ των Λέμος και Αραμπατζή ισοφάρισε 7-7 (19:19) και με τους Καλόμοιρο και Παπαδιονυσίου προσπέρασε 9-8 (24:46). Η πρωταθλήτρια Ελλάδας είχε συνεχώς το προβάδισμα, με την Γκρούντφος να ισοφαρίζει 12-12 δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα.

Με ξέσπαμα η ΑΕΚ στο +5

Η ΑΕΚ έκανε ονειρεμένη αρχή στο 2ο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τον απόλυτιο αιφνιδιαμό. Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν σερί, με τον τερματοφύλακα Πέτρο Μπουκοβίνα να σκοράρει σε άδεια εστία και να κάνει το 17-12 (36:43) και τον Μυλωνά να κάνει το 18-13 (37:43).

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, με τον Ουρμπάν να μειώνουν σε 19-17 και 20-18 (43:26). Η Γκρούντφος συνέχισε την αντεπίθεσή της και με σερί 3-0 προηγήθηκε 23-22 με τον Φεκέτε (53:14). Ο Κρίστιαν Ουγκάλδε ισοφάρισε για την ΑΕΚ 23-23 (54') και ο Λέμος έδωσε νέο προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» με 24-23 (56:27). Ο Μπάλογκ ισοφάρισε 24-24 στα 58:05, ο Τζηράς αστόχησε στα 58:54, με τον Γκιόρι να πετυχαίνει το 25-24 για την ουγγρική ομάδα στα 59:22.

Το χαμένο τετ α τετ για την ισοφάριση

Ο Δημητρούλιας κάλεσε τάιμ άουτ για να οργανώσει την τελευταία επίθεση, που εκδηλώθηκε Αραμπατζή, με τον διεθνή εξτρέμ να νικιέται στο τετ α τετ από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

