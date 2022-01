Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών περιμένει τον αντίπαλό της στην α' φάση των πλέι οφ για τα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2023.

Στη Βουδαπέστη ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, αλλά παράλληλα η εθνική ομάδα ανδρών θα μάθει τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023.



Συγκεκριμένα στη Handball Arena της Βουδαπέστης, το απόγευμα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου (16:00 ώρα Ελλάδος) θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος της Εθνικής ανδρών, στον πρώτο γύρο των play off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που πήρε την πρώτη θέση στον πρώτο προκριματικό όμιλο, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που κατετάγησαν μεταξύ της 16ης και της 24ης θέσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τις Αυστρία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Σλοβενία, Σλοβακία.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, εκτός της Ελλάδας βρίσκονται οι Εσθονία, Βέλγιο, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ρουμανία και Ελβετία.

Οι αναμετρήσεις του πρώτου γύρου των play off είναι προγραμματισμένες για τις 16 ή 17 Μαρτίου (1ος αγώνας) και 19 ή 20 Μαρτίου (2ος αγώνας)

Ο 2ος γύρος

Οι ομάδες που θα προκριθούν από τον πρώτο γύρο των play off θα συνεχίσουν στον δεύτερο γύρο. Εκεί θα βρουν απέναντί τους εννιά ομάδες που προέκυψαν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τις Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ρωσία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Σερβία, Ουγγαρία και Ισλανδία.



Την απευθείας πρόκριση στο παγκόσμιο, εκτός από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Δανία και τις διοργανώτριες Σουηδία, Πολωνία θα πάρουν και οι Γαλλία, Ισπανία και Νορβηγία. Οι αναμετρήσεις του δεύτερου γύρου των play off είναι προγραμματισμένες για τις 13 ή 14 Απριλίου (1ος αγώνας) και 16 ή 17 Απριλίου (2ος αγώνας). Η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο, θα διεξαχθεί αμέσως μετά την κλήρωση του πρώτου γύρου.

To πανόραμα των play off

1ος γύρος (16-17/3/2022 – 19-20/3/2022)

1ο γκρουπ: Αυστρία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Σλοβενία, Σλοβακία.

2ο γκρουπ: Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Βέλγιο, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ρουμανία.



2ος γύρος (13-14/4/2022 – 16-17/4/2022)

1ο γκρουπ: Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Σερβία, Ρωσία Ισλανδία.

2ο γκρουπ: Οι εννιά ομάδες που θα προκύψουν από τον πρώτο γύρο των play off.