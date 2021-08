Πιέσεις για παραιτήσεις στην Παγκόσμια ομοσπονδία χάντμπολ μετά το bikini-gate με την ομάδα της Νορβηγίας

H Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ πιέζονται για παραιτήσεις με αφορμή το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην γυναικεία ομάδα μπιτς χάντμπολ της Νορβηγίας, επειδή… δεν φορούσαν μπικίνι στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στο στόχαστρο, ακόμη και επωνύμων από όλο τον πλανήτη, έχουν βρεθεί η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ.

Αφορμή είναι το γεγονός ότι η γυναικεία ομάδα του μπιτς χάντμπολ δέχτηκε πρόστιμο περίπου 1.500 ευρώ επειδή δεν φορούσε… μπικίνι στην διάρκεια διεθνών αγώνων.

Οι παίκτριες, διαμαρτυρόμενες για σεξισμό, φόρεσαν σορτσάκια-κολάν αντί για μπικίνι και αγωνίστηκαν με αυτά. Κι εδώ έρχεται το παράδοξο της ιστορίας, καθώς η Παγκόσμια ομοσπονδία έχει κανονισμό που υποχρεώνει τις αθλήτριες του μπιτς χάντμπολ να αγωνίζονται με μπικίνι , τα οποία στο κάτω μέρος δεν θα πρέπει να είναι στα πλάγια άνω των 10 εκατοστών!

Αντίθετα, στους άνδρες επιτρέπονται τα σορτς και γι’ αυτό υπήρξε η αντίδραση της γυναικείας ομάδας, η οποία αποθεώθηκε στο Twitter, ακόμη και από celebrities όπως η τραγουδίστρια Pink, η οποία προσφέρθηκε να πληρώσει αυτή το πρόστιμο!

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.