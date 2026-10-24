Με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη της αγωνιστικής επικρατώντας με 3-1 της ΑΕΚ στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού και πέντε ομάδες να φτάνουν στο δύο στα δύο, ολοκληρώθηκε και η 2η αγωνιστική στην Volley League Γυναικών.

Το Μαρκόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος και ο ΑΟ Θήρας, μαζί φυσικά με τον ΠΑΟΚ πέτυχαν εκτός έδρας νίκες επικρατώντας των Ελπίδας Αμπελοκήπων, ΖΑΟΝ, Απολλώνιου και Άρη αντίστοιχα. Μόνο ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας στην 2η αγωνιστική και συγκεκριμένα επικράτησε της Θέτιδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: 1-3 (23-25, 18-25, 25-23, 21-25)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ελπίς – Μαρκόπουλο: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός: 0-3 (23-25, 21-25, 15-25)

Ολυμπιακός – Θέτις: 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22)

Απολλώνιος – Πανιώνιος Betsson: 0-3 (13-25, 18-25, 18-25)

Άρης – ΑΟ Θήρας: 1-3 (19-25, 15-25, 25-23, 19-25)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ

Μαρκόπουλο – ΑΕΚ

ΑΟ Θήρας – Ελπίς Αμπελοκήπων

Θέτις Βούλας – Άρης

Πανιώνιος Betsson – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Απολλώνιος