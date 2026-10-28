Πρινς στο GWomen: «Όσο μένουμε ενωμένες, όλα θα πάνε προς τα πάνω»

Η Aλέξις Πρινς ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες του Αθηναϊκού στην αναμέτρηση με τη Μπάσκετ Λάντες, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Μετά την ήττα με 65-78, μίλησε στο GWomen για την προσπάθεια της ομάδας, την ανάγκη να βρει τη σύνδεση που θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει το ταλέντο της αλλά και τη σημασία του να παραμείνει ενωμένη.

Ο Αθηναϊκός έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις και έφτασε κοντά στο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Ωστόσο τα λάθη και η αδυναμία να βρει σταθερό ρυθμό στα κρίσιμα σημεία δεν του επέτρεψαν να φτάσει στη νίκη.

Οι δηλώσεις της Άλεξις Πρινς στο GWomen:

Φτάσατε πολύ κοντά στη νίκη, ήσασταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ποιες είναι οι σκέψεις σου για την αναμέτρηση;: «Νιώθω ότι, όπως είπες ήμασταν πολύ κοντά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να διατηρήσουμε αυτό που είχαμε. Προσπάθησα να μπω στο γήπεδο και να δώσω μια σπίθα στην ομάδα και πιστεύω ότι όλες έκαναν αυτό που τους αναλογούσε. Απλώς μερικές φορές στο μπάσκετ τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι».

Είστε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτριών με πολύ ταλέντο αλλά φαίνεται πως δεν έχετε βρει ακόμη αυτή τη σύνδεση που θα σας επιτρέψει να δείξετε τις πραγματικές σας δυνατότητες. Πώς το βλέπεις;: «Νιώθω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι όποιος μας βλέπει καταλαβαίνει πως προσπαθούμε να βρούμε αυτή τη σύνδεση. Σήμερα παλέψαμε κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ως ομάδα και όσο μένουμε ενωμένες, όλα πάνε προς τα πάνω».

Tι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα ώστε να φτάσει στο επίπεδο που μπορεί πραγματιά να αποδίδει;: «Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση! Δεν ξέρω τι θα άλλαζα, νομίζω ότι είναι ερώτηση για τον προπονητή. Αλλά, όπως είπα όσο η ομάδα μένει ενωμένη, παλεύει σαν ένα σώμα και είμαστε σαν οικογένεια, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα όλα πάνε προς τα πάνω».

Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα και το επόμενο παιχνίδι; Πρέπει να συνεχίσετε παρά το αποτέλεσμα.: «Η ζωή συνεχίζεται, έτσι είναι το μπάσκετ, κερδίζεις και χάνεις. Είναι ένα παιχνίδι με σκαμπανεβάσματα μια ομάδα βρίσκει ρυθμό, η άλλη όχι. Εμείς απλώς δεν καταφέραμε να βρούμε αυτόν τον ρυθμό. Ελπίζαμε ότι θα τα καταφέρναμε απόψε όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει απλώς να επιστρέψουμε στις προπονήσεις, να ανασυνταχθούμε και να είμαστε έτοιμες για το επόμενο παιχνίδι».

Κάθε φορά που μπαίνεις στο παιχνίδι δίνεις λύσεις και ενέργεια στην ομάδα σου. Ποια είναι η νοοτροπία σου και τι σε βοηθά να είσαι τόσο αποτελεσματική;: «Η νοοτροπία μου προσωπικά είναι απλώς να κερδίζω την προσωπική μου μονομαχία σε κάθε παιχνίδι. Ξέρω ότι έχω ρίξει πολλή δουλειά οπότε βγαίνω στο γήπεδο για να το δείξω. Ένιωθα ότι μπορούσα να είχα προσφέρει περισσότερα και στα άλλα παιχνίδια, οπότε ήθελα απλώς να μπω απόψε να τα δώσω όλα να δώσω μια σπίθα στην ομάδα και να της προσφέρω κάτι που μας έλειπε. Όπως είπα θα μείνουμε ενωμένες, είμαστε οικογένεια και θα ανασυνταχθούμε».