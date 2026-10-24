Α,Σ Ελπίς – Μαρκόπουλο 0-3: Πέρασε από Θεσσαλονίκη το Μαρκόπουλο
Πιο δύσκολα από όσο δείχνει το τελικό 0-3 (22-25, 22-25, 23-25), το Μαρκόπουλο πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας της Ελπίδας Αμπελοκήπων και έκανε το δύο στα δύο στην φετινή Volley League Γυναικών. Η ομάδα του Γιώργου Ρούσση δυσκολεύτηκε και στα τρία σετ, αλλά στο τέλος τους ήταν πιο ψύχραιμη παίρνοντας την σημαντική νίκη.
Διαιτητές: Αβραμίδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Επόπτες: Δρούκα, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 14-16, 15-21, 22-25
2ο σετ: 8-5, 16-14, 19-21, 22-25
3ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 23-25
*Οι πόντοι της Ελπίδα προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και του Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25) σε 85′
Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου 1 (1 μπλοκ), Παπαθανασίου 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Απλαδά 5 (5/9 επ.), Γκρέις 11 (10/32 επ., 1 άσσος, 71% υπ. – 33% άριστες), Γουγούση-Γιαννάκη 14 (12/38 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. – 20% άριστες), Κουάρτας 14 (12/30 επ., 1 άσσος) / Μπάλλα (λ, 53% υπ. – 16% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Γζουντέλλη 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Γκόγκου 2 (2 μπλοκ).
Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Χαλούσκα 25 (22/40 επ., 3 άσσοι), Αλλαγιάννη 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Ζιρού 11 (7/16 επ., 4 μπλοκ), Γκουτς 7 (5/28 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. – 17% άριστες), Τιτέλη 10 (7/17 επ., 3 μπλοκ, 39% υπ. – 14% άριστες) / Κοντούδη (λ, 80% υπ. – 40% άριστες), Χριστοπούλου (λ), Ανδριοπούλου.
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