Κιαπίνι: «Θετικά σημάδια μέρα με την ημέρα»

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα επικράτησε με 3-0 της CSM Βουκουρεστίου και έδειξε πως είναι το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στους «32» του Challenge Cup, διοργάνωσης που πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ανέφερε τα εξής: «Κάθε πρεμιέρα σε μία διοργάνωση είναι δύσκολο και κρύβει παγίδες. Ήταν καλό που παίξαμε αυτό το ματς στην έδρα μας με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πράγματα, από τις παίκτριες που δεν παίζουν πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από αυτό που παρουσίασαν μέσα στο κορτ. Παιχνίδι με το παιχνίδι προσπαθούμε να έχουμε όλο το ρόστερ μας ετοιμοπόλεμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμη, αλλά βλέπω θετικά σημάδια μέρα με τη μέρα».